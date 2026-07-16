La defensa de la jueza Pozzer Penzo pedirá la nulidad del dictamen por la denuncia de maltrato laboral

La abogada Mariana Barbitta, defensora de la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, adelantó que presentará este viernes una nulidad contra el dictamen que llamaba a declarar ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La citación se dio alrededor de una causa por supuesto maltrato laboral y abuso de autoridad.

Presentarán la nulidad

“A mi entender como abogada, es un dictamen nulo. Es una ensalada”, afirmó Barbitta respecto a la resolución impulsada por el consejero Álvaro González. Según explicó en diálogo con “O sea, digamos”, el documento reúne hechos y situaciones que no fueron detallados con precisión, lo que afecta las garantías del derecho de defensa.

La jueza fue convocada luego de denuncias iniciadas por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) por presunto abuso de autoridad y maltrato laboral. En el expediente también se incorporaron presentaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y del Tribunal Oral Federal.

Barbitta sostuvo que la convocatoria resultó “sorpresiva” y cuestionó que el dictamen haya sido presentado por González, ya que no era el consejero a cargo del seguimiento del expediente. También explicó que no se trata de una indagatoria en sentido estricto, debido a que no es un proceso penal, sino de un trámite administrativo.

“Este expediente estaba a cargo del doctor Recalde, quien falleció, y el compromiso lo asumió César Grau. Llamativamente, quien presentó el dictamen para pedir la declaración fue González, que casi no estuvo en las audiencias previas”, sostuvo.

La defensa también cuestionó el momento de la convocatoria y afirmó que existe un “apuro llamativo” por resolver la situación antes del inicio de la feria judicial en Buenos Aires. Barbitta destacó que el llamado a declarar buscó “frenar la prescripción” del caso y consideró que se trató de una estrategia para interrumpir los plazos de resolución.

En cuanto a la notificación formal, la defensa confirmó que todavía no recibieron la fecha de citación de Pozzer Penzo. “Si rechazan el planteo de nulidad, daremos explicaciones de cómo entendemos que esta ha sido una causa absolutamente direccionada y arbitraria”, afirmó.

En esa línea también afirmó que se “han afectado muchísimas garantías constitucionales". Además remarcó que en el dictamen hay hechos que ya fueron tratados y cerrados por el propio Consejo.

Críticas a la denuncia

La abogada apuntó contra el origen de la presentación realizada por la Uejn y cuestionó el rol de su secretario general, Julio Piumato. Además, vinculó la situación con las "estructuras machistas" del Poder Judicial y la resistencia en torno a la trayectoria de Pozzer Penzo, quien también concursa para integrar la Cámara Federal de Corrientes.

“Hay una cuestión de género que no se está viendo”, dijo y también criticó declaraciones del sindicalista sobre su clienta. "Piumato la ha tratado de loca y desquiciada”, sostuvo.







“Esto ha sido una constante manipulación de parte del sindicato”, afirmó Barbitta, quien aseguró haber participado de las audiencias testimoniales de empleadas que denunciaron el trato de la jueza.

Y es que desde la defensa consideran que no existieron elementos suficientes para configurar una falta ética de Pozzer Penzo. “En cada proceso se debe conectar lo que se dice con lo que se prueba. Uno puede decir lo que entienda desde la autopercepción de víctima, pero con eso no alcanza para sostener una causa”, señaló.

La defensa del trabajo de Pozzer Penzo

Es por esto que Barbitta también defendió el desempeño de la jueza al frente del Juzgado Federal de Goya y sostuvo que las exigencias laborales no pueden confundirse con maltrato.

“La exigencia no es maltrato. El Juzgado Federal de Goya tiene aprobadas las normas ISO de calidad y el propio Consejo de la Magistratura habilitó esta prueba que requiere determinados estándares”, expresó.

Además, sostuvo que la jueza todavía tenía testimonios pendientes dentro del expediente disciplinario. “Restaban cinco declaraciones de testigos que Pozzer Penzo había ofrecido el año pasado y desde la defensa veníamos exigiendo que se produzcan”, indicó.

Por último, Barbitta afirmó que confía en que la situación pueda aclararse cuando presenten sus argumentos. “Creo que cuando nos escuchen y vean todos los elementos de prueba se van a convencer de que no hay ninguna irregularidad”, concluyó.

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