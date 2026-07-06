Caso Loan: Marcelo Hanson denunció "orfandad probatoria" y advirtió que podría no saberse la verdad

El abogado Marcelo Hanson, defensor de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, brindó un panorama crítico sobre el avance del juicio por la desaparición de Loan en Corrientes.

En una entrevista exclusiva con el programa "O Sea Digamos" del streaming de El Litoral, el letrado sostuvo que, hasta el momento, el debate dejó al descubierto una insuficiencia probatoria que compromete la acusación fiscal contra sus defendidos.

"Orfandad probatoria" y la falta de un plan común

Para la defensa, el requerimiento de elevación a juicio carece de sustento técnico al intentar aplicar la figura de coautoría funcional sin demostrar hechos concretos. "La acusación pese a que lo dijo en el requerimiento no individualiza cuál fue el aporte concreto, esencial e individual para sostener la imputación", explicó Hanson.

El abogado fue tajante al describir la situación actual del expediente: "Directamente hay orfandad probatoria, no tienen una sola prueba". Según su visión, la responsabilidad penal debe ser personal y no puede basarse en "las inferencias o las sospechas que pudiera tener el fiscal".

Además, destacó que durante las audiencias en Corrientes, la ausencia de cargos directos es notable: "Prácticamente nadie los nombra y algunos ni siquiera lo conocen a Millapi y Ramírez de los propios familiares que declararon".

Dudas sobre el esclarecimiento del caso y la línea de trata

Uno de los puntos más impactantes de la declaración de Hanson fue su escepticismo sobre si el juicio actual logrará determinar qué sucedió realmente con el niño el pasado 13 de junio. "Hoy parado sobre este juicio creo que no queda muy claro porque hace prácticamente más de un año que se elevó la causa de juicio se dejó un residual en instrucción respecto de la trata y ese expediente no ha avanzado en lo más mínimo", disparó el letrado.

Hanson también señaló inconsistencias en los testimonios clave, mencionando que "el recuerdo del padre de Loan difiere de los demás" respecto a la secuencia temporal de la llegada de los asistentes al almuerzo en la casa de la abuela Catalina. Sin embargo, aclaró que "eso puede pasar, si uno está en una reunión y está distraído no se da cuenta quién llegó antes".

A pesar de esto, confía en que la prueba restante permitirá establecer una línea de tiempo que liberará de responsabilidad penal a Millapi y Ramírez.

Finalmente, el abogado criticó la labor del Ministerio Público, sugiriendo que el fiscal de juicio se encuentra en la difícil tarea de sostener un trabajo ajeno: "Él no fue el fiscal que tuvo a cargo hacer el requerimiento. Ahora tendrá que ser mandraque para poder ver cómo encajan las piezas que quieren hacer encajar donde es imposible".

Entre tanto, la defensa confirmó que no apelará la prórroga de las prisiones preventivas para no entorpecer el proceso, apostando todas sus fichas a una sentencia absolutoria.

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