Corrientes trabaja en un proyecto para crear una universidad provincial

La ministra de Educación, Ana Miño, confirmó que el Gobierno provincial trabaja en un proyecto para avanzar hacia una futura universidad de Corrientes. Según explicó en el programa Hoja de Ruta, el objetivo es fortalecer los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) y ampliar las oportunidades para los jóvenes.

Ampliar las opciones

Durante la entrevista, la funcionaria explicó que la iniciativa forma parte de la agenda del Gobierno provincial y destacó que la gestión de Juan Pablo Valdés apunta a generar nuevas alternativas de formación dentro del territorio.

“Estamos trabajando muy fuerte en la posibilidad de una universidad que sea nuestra; que tenga como primeros pasos jerarquizar nuestros Institutos Superiores de Formación Docente. Tenemos un plan que pronto se dará a conocer”, dijo Miño.

La ministra remarcó que actualmente Corrientes cuenta con una amplia estructura de formación superior: 32 ISFD y 20 subsedes distribuidas en la provincia. Además, detalló que existen 20 carreras terciarias y 36 tecnicaturas, con alrededor de 14 mil estudiantes en profesorados y 12 mil en carreras técnicas.

Un proyecto en elaboración

Miño indicó que la propuesta todavía requiere avanzar en distintas etapas administrativas y legislativas antes de su posible puesta en marcha. “La idea es poder lanzarlo este año. Es todo un proceso que lleva una presentación de ley”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos es que los estudiantes correntinos puedan acceder a una educación pública gratuita con títulos de carácter universitario. También planteó que la iniciativa buscará complementar la oferta académica de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

“Tenemos un Gobierno provincial que apuesta a la educación, destina muchos recursos para la calidad en formación. Está en la agenda del gobernador que los jóvenes tengan más oportunidades de trabajo y se queden en Corrientes”, dijo la ministra.

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