Para el fiscal Schaefer, las pruebas apuntan a que a Loan "se lo llevaron"

En el programa de streaming "O sea... digamos" de El Litoral, el fiscal federal Carlos Schaefer realizó este lunes un balance del desarrollo del juicio por la desaparición de Loan Peña.

Expresó la satisfacción del equipo de la Fiscalía al desmoronar las hipótesis "perversas" que atacaban a la familia del niño y aseveró que las pruebas confirman que el menor fue sustraído.

Además, remarcó la responsabilidad de Laudelina en el hallazgo del botín y mencionó el entorpecimiento de quienes decían pertenecer a la Fundación Dupuy.

Desmonte de hipótesis "perversas" y los "entorpercedores"

El fiscal habló sobre el desarrollo del debate y el fin de los ataques infundados contra los allegados de Loan.

Al empezar la entrevista, el fiscal dijo que "como equipo fiscal estamos muy contentos de lo que está pasando en este juicio", y agregó que esta alegría se debe a que "pasamos de esa acusación realmente perversa contra la familia a una situación donde se está despejando esa duda".

Schaefer empezó a enumerar y comentó que "se decía que al niño lo vendió la familia", y agregó que "después dijeron que el padre no es el padre", al rememorar todo lo que se barajaba en los medios antes del juicio.

Es así que ponderó el juicio porque esas "cosas tan perversas se van desentrañando en este debate y eso para nosotros ya es un gran avance".

Schaefer apuntó al grupo Dupuy al que calificó de "entorpercedores de la causa" y que se está logrando establecer "qué vinieron a hacer estas personas que vinieron a entorpecer", y que por su participación activa tras la desaparición Loan "cuesta llegar a la verdad".

La sustracción de Loan y la maniobra del botín

Para la Fiscalía, la hipótesis de la pérdida o accidente quedó totalmente descartada por la prueba recolectada y los informes del Comando Unificado.

Schaefer remarcó que tras lo escuchado hasta el momento en el debate "ese chico no se perdió, no se accidentó, no desapareció misteriosamente. Se lo llevaron".

También, habló sobre la escena del hallazgo del botín de Loan y sentenció que "quiere decir que tenían a disposición al chico", y planteó que "si él (Loan) desaparece y yo mañana aparezco con la zapatilla, quiere decir que yo sé dónde está él, que lo tuve a disposición".

Tras dar ese planteamiento, el fiscal dijo que "Laudelina planta el botín", y continuó con que "ningún chico en su lógica va a dejar enterrado su botín". Sobre el hallazgo de esta prueba, comentó que "ese fue el peor error que cometieron".

El fiscal sumó a sus dichos las tareas que realizaron los investigadores del Comando Unificado de las Fuerzas Federales, quienes coinciden en que "el menor no pudo haberse ido caminando solo" de la zona del naranjal.