Se espera el alivio para el sur de Corrientes: "La situación de los incendios es extrema"

"La situación de los incendios es extrema", aseguró el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson. Mencionó que durante este miércoles se esperan lluvias en el sur de Corrientes que podrían traer alivio a la zona más caliente en materia de incendios.

Luego de que el martes gran parte de Corrientes registrara temperaturas de 42°, hay expectativas de la llegada de lluvias en la zona más afectada por posibles incendios en Corrientes.

"Se esperan lluvias hoy en la zona de Mercedes y de ser así tendríamos la zona más caliente bajo control, o por lo menos con un poco de descanso y ya tendríamos que esperar hasta las lluvias del sábado que se podría dar en todo el territorio provincial de hecho", mencionó.

El Servicio Meteorológico Nacional, de hecho, marca a Corrientes todavía en alerta roja por las altas temperaturas y se espera que hoy lleguen algunas lluvias a Capital.

En tanto, con el agua caída de este fin de semana "la predicción para los incendios los día lunes y martes es que no van a haber en toda la provincia". "Eso sería un gran alivio para todos, no solamente para el campo, que es el que viene sufriendo de las mayores pérdidas sino también para los bomberos voluntarios, que son los que están combatiendo todos los días", sumó Lovinson a Radio Dos.

Lovinson se mostró además expectante ya que los incendios de las últimas horas tuvieron la característica de ser "descontrolados". "Ayer prácticamente todos los incendios que se presentaron tuvieron esta característica de ser incendios descontrolados, hasta que se plantea la estrategia, los equipos empiezan a trabajar sobre los flancos de los focos y se logra la extinción, pero para lograr eso generalmente consume mucha cantidad de recursos", señaló.