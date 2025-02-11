Alerta incendios: hay ocho focos ígneos activos en Corrientes

A la fecha, hay ocho focos activos en las localidades: de Tatacuá, Curuzú Cuatiá, Bonpland, San Luis del Palmar, Derqui, Empedrado (Paraje El Pollo), Riachuelo y en la zona Vaca Cuá de Curuzú Cuatiá. Los intensos calores no ayudan: solo este martes hubo 41 grados de temperatura en todo Corrientes.

Mientras que fueron extinguidos otros nueve; en Goya (2do), Alvear, Mocoretá, La Cruz, Paso de la Patria, Felipe Yofre, Pago de los Deseos, San Luis del Palmar y Esquina.

Cabe recordar que ante este marco, están prohibidas las quemas y los incendios que sean advertidos por la población, pueden ser denunciados al 911 o al 3794504697 o bien también descargando la App Alerta Corrientes.

Parte de Corrientes se mantiene en Alerta Amarilla por tormentas, de acuerdo a la última actualización del SMN, que indicó: "la parte centro sur de la provincia podría tener posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Meteorológos aseguran que la tormenta será complicada y traerá el alivio a las altas temperaturas debido a la intensa cantidad de agua caída.

En el marco de una ola de calor intensa en varios puntos de Argentina, la lluvia podría llegar en las próximas horas según informó el organismo nacional.

Departamentos como Monte Caseros, Mercedes, Paso de los Libres, Sauce, Esquina, Goya, San Roque, Curuzú Cuatiá y otros ubicados en zonas aledañas, están bajo el índice marcado por el SMN.

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían estar entre 60 y 90 km/h", aseguraron.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", sumó también el sitio oficial.