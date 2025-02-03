¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
Corrientes

Taragüí Ko’e: el programa para terminar estudios primarios y secundarios

Las clases empiezan el 24 de febrero.

Por El Litoral

Lunes, 03 de febrero de 2025 a las 12:09

El Ministerio de Educación de Corrientes informa que se encuentran abiertas las inscripciones al Programa de Terminalidad Educativa: Taragüí Ko’e.

Destinada a personas mayores de 18 años que quieran finalizar sus estudios primarios, secundarios o sean deudores de materias.

El link de inscripción está disponible durante todo el año en las redes sociales de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Los interesados deberán completar un formulario con datos básicos, un correo electrónico y número de teléfono para que cada estudiante curce en el Centro más cercano y conveniente.

Las clases comenzarán el 24 de febrero como lo indica el calendario provincial.

