Septiembre con escasas lluvias: una ciudad correntina registró 28 mm en todo el mes

Las lluvias de septiembre en Corrientes fueron dispares en distintas localidades. Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, San Miguel, San Borjita, Ituzaingó y Virasoro, mantuvieron acumulados superiores a los 100 milímetros, sin embargo, en Goya el agua caída apenas llegó a los 28 milímetros.

El informe de precipitaciones analizado por El Litoral con los datos del Ministerio de Producción del Gobierno de Corrientes muestra cuánto llovió en cada localidad de la provincia durante septiembre de 2026. Los datos corresponden al acumulado registrado entre el 1 y el 30 de septiembre, con mediciones tomadas hasta las 9 del último día del mes.

Los registros más bajos

Por debajo de los 100 milímetros marca quedaron en la zona de los Esteros del Iberá, con 98,5 mm; Itá Ibaté, con 90 mm; La Cruz, con 80,6 mm; Paso de los Libres, con 74,3 mm; y Monte Caseros, con 67 mm.

En otras localidades, los registros de septiembre fueron: Concepción 65 mm; Bella Vista 53 mm; Esquina 53 mm; Chavarría 40 mm; Yataití Calle 39 mm; Corrientes Capital 45,3 mm; Saladas 45 mm; Mercedes 51 mm y Sauce 51 mm y Goya con 28,3 mm, siendo el más bajo de toda la provincia.

Ministerio de Producción del Gobierno de Corrientes

Los mayores acumulados

San Borjita encabezó el registro provincial con 133 milímetros, seguida muy de cerca por Virasoro, con 130,2 mm. En tercer lugar quedó Ituzaingó, con 113 mm.

Se registraron acumulados superiores a los 100 milímetros en Pellegrini, con 108 mm, San Miguel, con 105 mm, Curuzú Cuatiá, con 100 mm, y Santo Tomé, también con 100 mm.

Así, el mapa provincial muestra una marcada diferencia entre los registros de septiembre: mientras algunas localidades del norte y centro de Corrientes superaron los 100 milímetros, otras quedaron muy por debajo con apenas 28 milímetros durante el mes.