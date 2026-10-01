La leyenda del Karaí Octubre: el ritual ancestral para ahuyentar la miseria del hogar

Con cada inicio de octubre, las familias del NEA argentino y de Paraguay renuevan una tradición guaraní para "espantar" al Karaí, el ser mitológico que castiga la miseria.

La costumbre es preparar y convidar platos abundantes y calóricos, como el jopara o el mbaipy, para demostrar que en la casa reinan la previsión, el trabajo y la abundancia, asegurando la prosperidad económica para el resto del año.

Origen del mito guaraní

El Karaí Octubre tiene profundas raíces en la cultura de la región guaranítica.

Se representa al Karaí Octubre como un duende de aspecto desaliñado, sombrero de paja y rebenque que recorre las casas el primer día de octubre.

Según la tradición, este ser inspecciona los hogares para verificar si las familias guardaron suficientes provisiones durante los meses invernales para llegar a la nueva cosecha.

Es así que quienes no presentan un plato abundante en su mesa reciben el castigo del Karaí durante el resto del año, mientras que los previsores tendrán la bendición de la fortuna.

Platos típicos y rituales de abundancia en la región

La gastronomía tradicional es la herramienta central para mantener viva la festividad.

El mbaipy es uno de los platos elegidos por los correntinos para ahuyentar al Karaí.

En Corrientes el mbaipy y los guisos son los preparados por excelencia. En nuestra provincia como en el resto del NEA se acostumbra preparar mbaipy, cazuelas de mondongo y guisos de arroz para compartir en familia y con vecinos.

Por su parte, el jopara en Paraguay es el plato insignia preparado a base de maíz (locro) y porotos, servido con abundantes verduras y carne para simbolizar la mezcla y la riqueza alimentaria.

Hay que destacar que esta fecha alude al espíritu comunitario. La costumbre consiste en servir porciones generosas, invitar a visitantes y convidar a quienes lo necesiten, ya que la generosidad es la clave para ahuyentar definitivamente a la miseria del hogar.