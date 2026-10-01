Karaí Octubre: Corrientes y Paraguay se encuentran en La Unidad con gastronomía y música

El Karaí Octubre se desarrollará entre este jueves y viernes en La Unidad, ubicada en avenida 3 de Abril 57, con una propuesta que reunirá cocina, música y tradiciones compartidas entre Corrientes y Paraguay. Hoy comenzará a las 18:30 con degustaciones y un recorrido por las mesas de los emprendimientos que integran el Polo Gastronómico.

A las 20 habrá cocina a la vista y una mesa comunitaria abierta al público, con 400 porciones de comida. La actividad contará con la participación de los cocineros Luis Paredes, Gisela Medinga y Pedro “Pili” Ávalos. El evento es con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca poner en escena los vínculos culturales entre ambas orillas a través del intercambio entre cocineros, productores y emprendimientos gastronómicos. El encuentro permitirá compartir recetas, productos y saberes tradicionales, junto con las particularidades de cada territorio.

Proyección

Uno de los invitados centrales será Paredes, cocinero paraguayo oriundo de Itapúa, con 13 años de trayectoria y formación principalmente empírica y autodidacta. Es fundador de Táva Comedor, proyecto incorporado en 2026 a 50 Best Discovery, la plataforma internacional de The World’s 50 Best Restaurants.

Paredes participará junto a los cocineros locales y permitirá proyectar en Paraguay el trabajo del Polo Gastronómico de Corrientes. Y es que con la iniciativa se apunta a fortalecer los vínculos y generar futuras acciones de cooperación y promoción de las cocinas regionales.



