Corrientes reúne a cinco provincias en el cuarto encuentro regional de la colectividad libanesa

Corrientes es sede del cuarto encuentro regional de la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) de la zona Litoral, una propuesta que reúne a integrantes de la colectividad de Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Este sábado inició el encuentro que busca a través de talleres, representaciones artísticas y actividades de intercambio, fortalecer los lazos con las raíces libanesas.

Carolina Soledad Saiach Audero, presidenta de la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) filial Corrientes, explicó a El Litoral el objetivo de la iniciativa: “Durante dos jornadas se realizan actividades, talleres, encuentros donde la idea es conectar con el Líbano. Revalorizar su comida, su música e historias familiares”

Carolina Soledad Saiach Audero, presidenta de la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) filial Corrientes.

Uno de los momentos destacados fue la representación teatral de La Caja de Cedro, una obra de la profesora Laila Daitter basada en la historia real de un inmigrante libanés. La puesta estuvo a cargo de Silvia Pozo y refleja la experiencia de quienes cruzaron el océano en busca de una vida mejor.

EL LITORAL

Durante la tarde también se desarrolló un taller dedicado a las memorias familiares. La actividad propuso que los participantes compartieran sus historias y reconstruyeran sus orígenes a partir de un mapa dispuesto en el lugar del encuentro, donde pudieron identificar las ciudades de las que provenían sus familias.

La iniciativa permitió conectar las experiencias personales con la historia de la colectividad en la región. A partir de esos relatos, se plantearon actividades para profundizar el vínculo entre las familias libanesas y mantener vivas las tradiciones transmitidas de generación en generación.

EL LITORAL

Cultura libanesa en Corrientes

Saiach Audero destacó la presencia histórica de esta comunidad en la provincia y su influencia en la identidad local: “La cultura libanesa es muy importante en Corrientes porque es la tercera colectividad de inmigrantes en el norte. Tenemos una fuerte incidencia, si bien muchos de los libaneses se casaron entre ellos pero también se mezclaron con los correntinos, entonces se empezó a diversificar y mimetizar las costumbres libanesas con las locales”.

La gastronomía y las costumbres cotidianas son parte de esa herencia cultural que se mantiene en Corrientes. Sin embargo, el idioma representa uno de los desafíos para las nuevas generaciones, por lo que desde la organización buscan impulsar propuestas que permitan recuperar ese aspecto de la identidad libanesa.

“Tenemos mucha impronta en la cocina, las costumbres, por ahí lo que se perdió un poco es el idioma, muy pocos hablan árabe, pero estamos tratando de acercarnos facilitando cursos del idioma para que puedan aprender", señaló la presidenta de Ucal Corrientes.

La agenda del encuentro también incluyó un recorrido turístico por la ciudad a partir de las 17, con visitas a distintos puntos vinculados con la presencia de la colectividad libanesa en Corrientes. Por la noche, las actividades continuaron con una cena show que contó con la participación de Gastón Bayón, un grupo de música libanesa, bailarinas y músicos.

La programación continuará este domingo con un taller de comida libanesa abierto al público, una propuesta para acercar los sabores tradicionales a más personas. El cierre del encuentro incluirá un almuerzo y un paseo en catamarán para mostrar distintos paisajes de Corrientes a los participantes de las provincias invitadas.