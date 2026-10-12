El Niño en Corrientes: la Armada alista un operativo de asistencia en el puerto provincial

Ante la evolución de la situación hidrometeorológica provocada por el fenómeno de El Niño, la Armada Argentina, a través del Comando del Área Naval Fluvial, alista el despliegue operativo de medios navales, terrestres y personal especializado hacia la provincia de Corrientes y el resto de la región del litoral.

La medida busca brindar asistencia humanitaria, soporte logístico y respuesta rápida ante posibles inundaciones o aislamientos de poblaciones ribereñas.

El dispositivo abarcará un área de jurisdicción que comprende las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

En ese marco, la Base Naval Zárate (BNZA) funcionará como centro logístico de concentración, mientras que la ciudad de Corrientes se establecerá como el nodo operativo estratégico de la región norte.

Despliegue naval, vehículos anfibios y asistencia médica

Para dar cobertura a los sectores que puedan sufrir aislamiento por la creciente de los ríos, la fuerza desplazará hacia el puerto capitalino de Corrientes al buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” (MPCZ) y a la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”, pertenecientes a la División Patrullado Fluvial, tras realizar escalas logísticas en Rosario y Santa Fe.

A bordo de las unidades, el Batallón de Infantería de Marina N° 3 “Almirante Eleazar Videla” transportará embarcaciones neumáticas tipo Zodiac, cocinas de campaña y módulos sanitarios móviles.

A su vez, desembarcarán en la zona Vehículos Anfibios Logísticos enviados desde la Base Naval Puerto Belgrano, bajo la coordinación operativa del teniente de fragata Hernán Juárez.

Asimismo, durante los períodos sin emergencias inmediatas, profesionales de la salud de la institución militar realizarán jornadas de atención primaria y campañas de profilaxis para fortalecer la resiliencia sanitaria comunitaria.

Coordinación federal y protocolos de emergencia

El plan de trabajo fue diseñado en el marco de las Reuniones de Coordinación Federal ENOS (El Niño/Oscilación Sur) impulsadas por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De estos encuentros participó el comandante del Área Naval Fluvial y jefe de la Base Naval Zárate, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, con el fin de articular los sistemas de alerta temprana con las autoridades provinciales y municipales.

Como parte de los preparativos, en la sede de la BNZA se concretó el ejercicio teórico-práctico "Fuerza Norte", desarrollado junto a la Dirección de Emergencias y Cambio Climático municipal, SAR Argentina y la Unidad Civil de Emergencias, consolidando los protocolos estandarizados de evacuación y respuesta ante contingencias climáticas.