Telepeaje en el puente Chaco-Corrientes: largas filas para el trámite y barreras levantadas

Las estaciones de cobro ubicadas en el puente Chaco-Corrientes registraron este lunes largas filas de usuarios que se acercaron a tramitar el nuevo sistema de telepeaje, en una jornada marcada por las precipitaciones.

La concesionaria dispuso levantar las barreras y suspender el cobro de la tarifa hasta que concluya la integración técnica de las bases de datos.

La medida temporal responde al proceso de empalme entre la plataforma TelePASE y el nuevo dispositivo Telepeaje Plus, los dos esquemas digitales que convivirán de forma simultánea en los corredores de la región.

Diferencias entre TelePASE y Telepeaje Plus

La principal novedad para los usuarios frecuentes de la red interprovincial es la incorporación del Telepeaje Plus, un formato diseñado para operar en la jurisdicción regional.

A diferencia de TelePASE —de alcance nacional en corredores adheridos—, este soporte local se gestiona en las estaciones de Chaco-Corrientes, Riachuelo y Makallé.

El trámite requiere escanear un código QR en los puestos habilitados, completar el formulario con los datos requeridos y aguardar la confirmación oficial para retirar la oblea correspondiente.

Quienes adhieran a cualquiera de las modalidades automáticas accederán a un beneficio tarifario del 50 % respecto al pago electrónico no automatizado.

Cuadro tarifario y fin del dinero en efectivo

Una vez reanudado el cobro en las cabinas, ya no se aceptará dinero en efectivo. El cuadro tarifario establecido para vehículos particulares (categoría automóviles) contempla las siguientes opciones:

TelePASE y Telepeaje Plus: $1.850,10.

Pago electrónico manual (tarjeta contactless o código QR): $3.700,20.

Asimismo, las autoridades del corredor confirmaron que en la estación del puente Chaco-Corrientes se mantendrá la bonificación que contempla el cruce de ida y vuelta concretado dentro de un lapso de 24 horas.