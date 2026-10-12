Cerraron preventivamente el paso internacional Ituzaingó-Ayolas

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dispuso el cierre preventivo del paso fronterizo que comunica la localidad correntina de Ituzaingó con el distrito paraguayo de Ayolas.

La medida obedece al estado de alerta generado por el marcado incremento en las condiciones hidrometeorológicas y la crecida en los caudales del río Paraná.

Según precisaron desde el organismo binacional, la interrupción del tránsito vehicular y peatonal comenzará a regir a partir del martes 13 de octubre y se extenderá formalmente hasta el sábado 17 de octubre, plazo que quedará sujeto a eventuales revisiones según la evolución de las condiciones climáticas y del río.

Suspensión de las visitas turísticas a la usina y Aña Cuá

Como consecuencia directa del protocolo preventivo activado sobre las instalaciones operativas de la presa, el Centro de Visitantes resolvió suspender transitoriamente el programa de visitas turísticas guiadas hacia el interior de la Central Hidroeléctrica y a las obras del Brazo Aña Cuá.

No obstante, las autoridades aclararon que la sede del Centro de Visitantes ubicado en el casco urbano de la ciudad de Ituzaingó continuará prestando atención al público en su horario habitual de funcionamiento.

Caudales en alza y maniobras en vertederos

El bloqueo temporal del cruce internacional coincide con las maniobras de apertura del vertedero principal ejecutadas en la usina para laminar el pico de la crecida.

Las erogaciones extraordinarias de los complejos hidroeléctricos situados aguas arriba y las intensas lluvias derivadas del fenómeno de El Niño impulsaron el caudal afluente al embalse hasta los 28.000 metros cúbicos por segundo (m³/s), mantenida una tendencia creciente para las próximas jornadas.