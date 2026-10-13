El río Paraná superó el nivel de evacuación en Ituzaingó

La situación del río Paraná se complica en Ituzaingó, donde el nivel del agua superó este martes por la tarde la marca de evacuación. Según la última medición de la Prefectura Naval Argentina, el río alcanzó los 4,03 metros, por encima del nivel de alerta, establecido en 3,50 metros, y del nivel de evacuación, fijado en 4 metros. Las playas de la localidad ya se encuentran completamente cubiertas por el agua.

El avance de la creciente se evidenció en cuestión de horas. Durante la misma jornada, el río registraba 3,81 metros en Ituzaingó, pero posteriormente continuó subiendo hasta superar el umbral de evacuación.

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El escenario se encuentra vinculado al marcado incremento de los caudales que ingresan al embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Ante esta situación, la represa procedió a la apertura de las 18 compuertas de su vertedero principal, con el objetivo de laminar el impacto de la crecida del río Paraná.

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El aumento de los caudales que llegan a Yacyretá

Uno de los factores que inciden en el escenario hidrológico es la situación de la cuenca del río Iguazú, que aporta agua directamente al embalse. Allí se registraron precipitaciones que quintuplicaron los valores previstos por los pronósticos hidrológicos.

Como consecuencia, el caudal del río Iguazú pasó de 1.500 a 9.000 metros cúbicos por segundo. A ese volumen se suman los 19.000 metros cúbicos por segundo erogados por la central hidroeléctrica de Itaipú, ubicada entre Paraguay y Brasil.

De esta manera, el caudal afluente que llega al embalse de Yacyretá alcanza los 28.000 metros cúbicos por segundo. Según la información difundida sobre la situación hidrológica, la tendencia es creciente y se mantendría durante los próximos días.

La situación del Paraná también genera preocupación en la ciudad de Corrientes, donde el río alcanzó los 5,43 metros y continúa avanzando hacia el nivel de alerta, establecido en 6,50 metros. Se dispuso el cierre de una segunda playa.

Otras localidades correntinas, como Goya, Itatí y Paso de la Patria, se encuentran entre las zonas que siguen de cerca la evolución del río.

El comportamiento del Paraná durante los próximos días será clave para determinar cómo continúa el avance del agua en las distintas localidades costeras de Corrientes.