Avance de El Niño: la represa de Itaipú abrió sus compuertas y crece la preocupación por el río Paraná

La represa de Itaipú abrió sus compuertas por las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Iguazú, afluente del Paraná. La situación genera preocupación por la evolución del caudal en la provincia de Corrientes, donde el nivel del agua frente a Ituzaingó se acerca al valor de alerta.

Ituzaingó cerca de la alerta

Según los registros de Prefectura Naval, el Paraná alcanzó los 3,10 metros durante este lunes en Ituzaingó. La marca se encuentra a 40 centímetros del nivel de alerta, establecido en 3,50 metros.

Las maniobras de apertura también alcanzaron a la represa de Yacyretá, donde primero se habilitó el vertedero secundario Aña Cuá y luego el principal. La Entidad Binacional informó que el objetivo es atenuar el efecto de las mayores descargas de las centrales ubicadas aguas arriba y de las precipitaciones en gran parte de la cuenca.

Localidades correntinas bajo alerta por el río Uruguay

En paralelo, varias localidades de Corrientes permanecen en alerta por la crecida del río Uruguay. Según el reporte de Prefectura Naval, la situación alcanza a Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland.

En Concordia, Entre Ríos, finalmente no se concretaron las 500 evacuaciones previstas para este lunes. El río llegó a los 11,46 metros frente al puerto local, por debajo de los 13 metros que se habían pronosticado.

La represa de Salto Grande mantiene abiertos sus vertederos para regular el nivel del embalse y amortiguar los picos de crecida. El lago pasó de cerca de 32 a 33 metros, mientras que el límite indicado en el reporte es de 35 metros.

Además de las localidades correntinas, el estado de alerta alcanza a Panambí, en Misiones, y a Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Las lluvias y los registros de Prefectura serán determinantes para seguir la evolución de los ríos.

Con información de Infobae.