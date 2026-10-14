Corrientes tiene ya 108 evacuados por El Niño

Corrientes registra 108 personas evacuadas y autoevacuadas en cinco localidades debido a las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay. Según los datos aportados a El Litoral por Defensa Civil de Corrientes, la situación alcanza a familias de Isla Apipé, Paso de los Libres, Ituzaingó, Itatí y Yahapé.

Cantidad de evacuados

Isla Apipé concentra la mayor cantidad de personas afectadas, con 42 evacuados pertenecientes a 18 familias, alojados en viviendas municipales y de familiares. En Paso de los Libres hay 31 personas de seis familias en el ex Regimiento de Infantería de Monte N.º 5. Por su parte, Ituzaingó registra 19 evacuados de cuatro familias, distribuidos entre casas de familiares, la Capilla de Isla Apipé Chico y el albergue del Club San Martín.

El río Paraná se encuentra por encima de la evacuación en Ituzaingó.

La situación también alcanza a otras dos localidades. En Itatí hay 14 evacuados de cinco familias, alojados en la Casa Promesera y el hospedaje Taba Cué. En Yahapé, departamento Berón de Astrada, dos personas de una familia se autoevacuaron y permanecen en la vivienda de familiares.

Nivel de los ríos

En las localidades costeras del Paraná, Ituzaingó registra una situación de atención, el río alcanzó los 4,53 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 4 metros. En Itatí, en tanto, llegó a los 6,46 metros, a solo 34 centímetros del nivel de alerta de 6,80 metros. Estos registros reflejan distintos escenarios dentro de la provincia, con niveles que ya superaron los umbrales de evacuación en algunos sectores y otros que se aproximan a valores de alerta.

En la cuenca del Uruguay, Paso de los Libres presenta uno de los escenarios más comprometidos, el río alcanzó los 9,42 metros, es decir, 92 centímetros por encima del nivel de evacuación, fijado en 8,50 metros. Con el Paraná sumándose a las complicaciones que ya afectan a localidades sobre el Uruguay la provincia monitorea la situación en las distintas localidades.