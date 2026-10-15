Las Fuerzas Armadas desplegaron buques, vehículos anfibios y personal sanitario en el Litoral por El Niño

El Ministerio de Defensa de la Nación reforzó la estrategia de prevención y despliegue territorial de las Fuerzas Armadas frente a las contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

En ese marco, representantes de la cartera nacional participaron de la Mesa de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, desarrollada en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno del Chaco, para definir el escalonamiento de recursos operativos en las provincias del Litoral.

El encuentro fue presidido por el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y contó con la presencia del director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; el subsecretario de Protección Civil, Gustavo Santo; junto a funcionarios de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y mandos de las fuerzas de seguridad federales.

Durante la reunión de trabajo se evaluaron los pronósticos pluviométricos para la cuenca del Plata, el comportamiento de los cauces fluviales y la distribución táctica de insumos asistenciales para garantizar una respuesta rápida ante posibles anegamientos.

Despliegue naval hacia el puerto de Corrientes

La intervención militar, coordinada a través de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria y la Dirección Nacional de Protección Humanitaria a cargo de Juan Pablo Lattion, involucra el alistamiento de unidades del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.

En ese contexto, la División Patrullado Fluvial (DVPF) de la Armada, bajo el mando del comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, inició el traslado de medios de superficie.

El buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes” zarparon desde la Base Naval Zárate rumbo al puerto de Corrientes, realizando escalas operativas intermedias en las terminales portuarias de Rosario y Santa Fe.

El dispositivo incorpora a personal del Batallón de Infantería de Marina N° 3 “Almirante Eleazar Videla”, botes neumáticos de goma tipo Zodiac, cocinas de campaña, contenedores sanitarios móviles y vehículos anfibios de logística del Batallón de Vehículos Anfibios N° 1, preparados en la base de origen para su posterior movilización.

Cobertura sanitaria y comando conjunto

El esquema de emergencia incluye equipos profesionales de sanidad militar, asignados a tareas de atención médica primaria y aplicación de esquemas de profilaxis en comunidades vulnerables o aisladas por la subida de las aguas.

El dispositivo preventivo abarcará los territorios de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ante la solicitud de las administraciones provinciales, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas canalizará las intervenciones territoriales mediante el Comando de Operaciones Conjuntas y la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias.