Larroza en la marcha universitaria: "No vamos a bajar los brazos para que los sueños de los jóvenes puedan concretarse"

En el marco de la quinta marcha federal universitaria, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, analizó el complejo escenario judicial y financiero que atraviesa el sistema de educación superior del país.

Tras la movilización que reunió a diversos sectores sociales y políticos de la región, la máxima autoridad de la casa de altos estudios ratificó el compromiso institucional de reprogramar actividades para evitar que los alumnos pierdan el ciclo lectivo.

Al referirse a la convocatoria, Larroza resaltó el respaldo recibido en las calles y lamentó los incidentes y controversias judiciales registradas recientemente en torno a las presentaciones promovidas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

"Era un escenario hipotético de lo que podía transcurrir, los regímenes de apelaciones, procesos institucionales donde el CIN va a seguir apelando y a partir de eso van a aparecer otro tipo de estrategias que seguramente se van a ir definiendo", explicó el rector sobre las causas que se tramitan en los tribunales federales.

Administración de recursos y situación del sector científico

Respecto del estado de las cuentas de la Unne, el rector precisó que la administración presupuestaria se ejecuta bajo pautas de estricta racionalidad.

"La racionalidad con que nos manejamos con el uso del presupuesto hasta ahora ha hecho de que parcialmente hemos atendido casi todas las áreas salvo las de mayor infraestructura y el tema del equipamiento del sector científico-tecnológico", detalló Larroza al señalar que el ámbito de la ciencia y la tecnología resulta el más afectado por los recortes.

Sin embargo, aclaró que la universidad logró sostener la asignación de becas estudiantiles y la atención de los recursos humanos, con la expectativa puesta en la proyección del Presupuesto 2027 para la planificación del próximo ejercicio.

Reclamo salarial y dictado de clases

Sobre la demanda salarial que llevan adelante los gremios docentes y no docentes, el titular de la Unne manifestó su optimismo en lograr recomposiciones para recuperar el poder adquisitivo: "Una mejora proporcional de lo que tenga que ver con el recupero de lo que venimos reclamando para nosotros sería un aliciente importante", afirmó.

Por último, Larroza dejó un mensaje dirigido a los alumnos de la institución: "La universidad es la herramienta de transformación social, por lo tanto, cada sueño y cada esperanza que tiene el estudiante vamos a hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer acá, en las calles, en todas las instituciones, en el congreso, en la justicia y no vamos a bajar los brazos para que los sueños de los jóvenes fundamentalmente puedan concretarse".