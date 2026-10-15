El número de evacuados se duplicó en Corrientes: ya hay 222 personas fuera de sus hogares

La crecida de los ríos que atraviesan Corrientes no da tregua y la cantidad de personas afectadas por las inundaciones se duplicó en apenas 24 horas. Según los últimos datos aportados por Defensa Civil de la provincia a El Litoral, en todo el territorio correntino se registran 222 personas entre evacuadas y autoevacuadas. El avance del Paraná suma presión sobre distintas localidades y mantiene la preocupación por la evolución de los niveles durante los próximos días.

El nuevo registro de este jueves en toda la provincia contempla a 151 evacuadas que se encuentran en refugios y otras 71 que dejaron sus hogares por sus propios medios y decidieron autoevacuarse en casa de familiares o amigos.

Autoevacuados en Capital y en Itatí se quintuplicó

Uno de los cambios más importantes se registró en la capital correntina, donde se incorporaron 71 personas de 14 familias que se encuentran autoevacuadas. La situación se suma a la de otras localidades que ya venían asistiendo a vecinos afectados por el avance del agua.

En Itatí también aumentó considerablemente la cantidad de personas evacuadas. Actualmente hay 55 personas, distribuidas en 15 familias, mientras que el día anterior se contabilizaban 14 personas de cinco familias. Los afectados se alojan en la Casa Promesera y en el hospedaje Taba Cue.

En Isla Apipé continúan 44 personas evacuadas, pertenecientes a 19 familias, que permanecen alojadas en viviendas municipales y casas de familiares. En tanto, en Ituzaingó hay 19 personas evacuadas, distribuidas en cuatro familias, que encontraron refugio en casas de familiares, en la Capilla de Isla Apipé Chico y en el albergue del Club San Martín.

En Paso de los Libres se mantienen 31 personas, integrantes de seis familias, alojadas en el ex Regimiento. Por su parte, en Yahapé, localidad del departamento Berón de Astrada, dos personas de una misma familia se autoevacuaron y se encuentran en la vivienda de familiares.

Río Paraná en crecida

El río Paraná continúa en ascenso y uno de los puntos más comprometidos es Ituzaingó, donde el nivel llegó a los 4,70 metros. La marca supera el nivel de evacuación, establecido en cuatro metros, y también se encuentra por encima del nivel de alerta, fijado en 3,50 metros.

En Itatí, el río alcanzó los 7,02 metros y superó el nivel de alerta de 6,80 metros. La altura se acerca al nivel de evacuación, establecido en 7,50 metros, por lo que la evolución del caudal mantiene en atención a las autoridades y a las familias que viven en las zonas ribereñas.

En la ciudad de Corrientes, el Paraná llegó a los 6,03 metros. Aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles de alerta y evacuación, fijados en 6,50 y siete metros respectivamente, la altura refleja el avance del agua y el seguimiento que requiere la situación hidrológica.

El río Uruguay permanece estacionado

A diferencia del Paraná, el río Uruguay se encuentra estacionado, aunque varias localidades correntinas continúan con niveles elevados. En Paso de los Libres, la altura se mantiene en nivel de evacuación, con una referencia de alerta de 7,50 metros y de evacuación de 8,50 metros.

En Bonpland, el río llegó a los 8,47 metros, por encima del nivel de alerta de 7,90 metros. La Cruz registra 10,52 metros, mientras que Alvear alcanzó los 10,54 metros; en ambas localidades, el nivel de alerta está establecido en 9,50 metros. En Yapeyú, los datos informados indican una altura de 9,99 metros, también por encima de la referencia de alerta de 9,50 metros.

Con más de 200 personas fuera de sus hogares y el Paraná en crecida, Corrientes atraviesa una situación que exige un seguimiento permanente de los niveles y de las zonas más vulnerables. La atención está puesta tanto en las localidades donde el río ya superó las marcas de evacuación como en aquellas donde el agua se aproxima a esos valores.

(VT)