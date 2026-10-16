Se estima que el río Paraná supere el nivel de alerta en Corrientes y roce los 7 metros

El río Paraná sigue en constante subida y, según estimaciones oficiales, podría superar el nivel de alerta en la ciudad de Corrientes durante este fin de semana y acercarse a los 7 metros. Defensa Civil advirtió que la onda de crecida continuará por al menos cuatro o cinco días más y prevén que se profundice la emergencia hídrica.

El director del área, Bruno Lovinson, remarcó al hablar con Radio Dos que los puertos de Itatí y Paso de la Patria ya superaron el nivel de alerta y la situación también avanzó hasta la etapa de evacuación en localidades como Itatí.

Ante esto, Lovinson advirtió: ”Estimo que en las próximas horas, entre hoy y mañana, Corrientes capital puede estar superando la alerta (6,50 metros) y también, quizás, entrando a la etapa de evacuación".

Como consecuencia Lovinson señaló que, si el Paraná se aproxima a los 7 metros en el puerto correntino, "se perderá todo lo que es la costa norte y sur del área capital”. Asimismo, alertó: “El agua estaría directamente sobre el cordón de la Costanera".

Itatí, con el río por encima de los siete metros

Itatí es una de las localidades más afectadas por las inundaciones y atraviesa una situación hídrica crítica. Según el último reporte de la mañana de este viernes, el Paraná alcanzó los 7,36 metros y continúa en ascenso. El agua cubrió la costanera, superó las barandas de contención y avanzó sobre sectores ribereños, quinchos, áreas de descanso y el acceso a la playa Buena Vista.

Ante la inundación, se estiman más de 50 personas evacuadas, con un aumento exponencial de un día para otro. Como respuesta, el municipio habilitó espacios para alojar a las familias, que se encuentran en la Casa Promesera y en el hospedaje Taba Cué.