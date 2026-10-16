Ascenso de temperaturas, sin lluvias, pero con días grises en Corrientes

Después de un comienzo de semana marcado por las lloviznas y el cielo gris, Corrientes tendrá varios días sin precipitaciones y con temperaturas en aumento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el buen tiempo estará acompañado por abundante nubosidad durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

El sábado se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 22°C, con cielo mayormente nublado. El domingo las marcas térmicas oscilarán entre los 12°C y los 24°C, en una jornada que tendrá algunas nubes, pero sin lluvias previstas.

Para el lunes, el pronóstico anticipa temperaturas de entre 15°C y 24°C, con cielo parcialmente nublado. En tanto, el martes la mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 25°C, aunque las condiciones volverán a estar marcadas por una importante presencia de nubes.

El ascenso térmico continuará el miércoles, cuando se esperan 16°C de mínima y 26°C de máxima, con cielo mayormente nublado. El jueves será el día más cálido del período pronosticado, con temperaturas que irán de los 18°C a los 29°C y cielo nublado.

De esta manera, las temperaturas subirán progresivamente en Corrientes, pero el sol seguirá sin ganar protagonismo. Por el momento, el pronóstico del SMN no anticipa precipitaciones para los próximos días, por lo que se espera una semana con mañanas frescas, tardes cada vez más cálidas y nubosidad persistente.