El Paraná avanzó sobre la playa de Regatas Corrientes e inundó el sector de parrillas

La crecida del río Paraná también avanza sobre la playa del Club de Regatas Corrientes e incluso inundó el sector de las parrillas. En el predio quedan pocos metros de arena y el agua continúa ganando terreno sobre la costa, que quedó inhabilitada.

Ante este escenario y el impacto del fenómeno de El Niño, los reportes oficiales indican que el Paraná alcanzó los 6,03 metros en la ciudad de Corrientes y seguirá en ascenso. Por lo tanto, se estima que la playa de Regatas quedará totalmente bajo agua. Cabe remarcar que el nivel de alerta es de 6,50 metros.

El río crece y las playas desaparecen

El avance del río también afecta a los balnearios públicos de la ciudad, ya que ayer por la noche la Municipalidad de Corrientes prohibió el acceso a la playa Molina Punta.

Con ese cierre, ya son tres las playas municipales clausuradas en la capital provincial. Islas Malvinas I y II también inhabilitadas días antes.

Con fotos de Radio Dos.