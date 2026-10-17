La crecida del río Uruguay inundó las plantas bajas de Aduana y Prefectura en Alvear

La crecida del río Uruguay volvió a mostrar sus efectos en la localidad correntina de Alvear. Las plantas bajas de Aduana y Prefectura quedaron inundadas este sábado como consecuencia. Además, el agua avanzó sobre la calle de acceso al puerto.

Raúl Petruszynski

Según las últimas mediciones de Prefectura Naval Argentina el agua alcanzó los 10.35 metros, se encuentra por encima del nivel de alerta establecido en 9.50 metros y por alcanzar la altura de los 11 metros de evacuación. Sin embargo, el agua comenzó a descender y se espera que continúe de esta manera al menos por este domingo.

Raúl Petruszynski

Crecida en Alvear

El puerto presentó un panorama marcado por el avance del agua, que afectó las instalaciones de organismos ubicados en la zona costera.

La presencia de agua se extendía hasta unos 200 metros antes de la línea normal de costa, lo que da cuenta del avance del río sobre el sector.

Raúl Petruszynski

Las imágenes muestran las condiciones en las que se encontraba el puerto de Alvear y permiten observar el impacto de la crecida del río Uruguay en el área.

La situación se suma a los efectos de la creciente del río Uruguay en distintas localidades de Corrientes, donde el avance del agua mantiene la atención sobre las zonas ribereñas.