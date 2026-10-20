Expo Unne 2026: fechas y sedes para conocer la oferta academica en Corrientes y Chaco

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) confirmó la realización de la cuarta edición de la Expo Unne, el evento anual destinado a acompañar la orientación vocacional de los estudiantes secundarios y aspirantes a las distintas carreras que dicta la institución en la región.

La edición 2026 se desarrollará en dos jornadas centrales: el 23 de octubre en las instalaciones del Campus Resistencia (Chaco) y el 30 de octubre en el Campus Sargento Cabral de la ciudad de Corrientes.

En ambas sedes, las actividades se extenderán en doble turno, de 8:30 a 11:30 y de 14:00 a 17:00.

La iniciativa, organizada por la Secretaría General de Extensión Universitaria, busca facilitar la elección académica y profesional a través de la interacción directa con docentes, investigadores, estudiantes avanzados y graduados de las distintas unidades académicas.

Postas informativas, talleres y experiencias prácticas

La programación de la Expo Unne 2026 estará articulada en tres ejes metodológicos:

Postas informativas: stands de cada facultad y área institucional para consultar sobre planes de estudio, trámites de inscripción, programas de becas, servicios de salud, comedores y beneficios estudiantiles.

Talleres áulicos: encuentros vivenciales desarrollados en las aulas para abordar dinámicas de estudio, simulacros y aspectos prácticos del cursado universitario.

Microexperiencias vocacionales: demostraciones en vivo, uso de instrumental de laboratorio, juegos interactivos, resolución de casos y simulaciones de la práctica profesional.

Inscripción y vías de contacto

El acceso a los campus y la participación en la totalidad de las actividades programadas es de carácter libre y gratuito para delegaciones escolares y particulares.

Para realizar consultas o solicitar información adicional sobre la organización de los recorridos, la universidad habilitó la línea telefónica 379-4884988 y la dirección de correo electrónico ovo.sgeu.unne@gmail.com.