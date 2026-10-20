Extendieron el cierre del paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas: hasta cuándo será

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) resolvió extender el cierre preventivo del paso fronterizo que conecta Ituzaingó, Corrientes, con Ayolas, Paraguay, debido a la crecida del río Paraná y las condiciones hidrometeorológicas. La medida regirá hasta el domingo 25 de octubre, inclusive, y podrá revisarse según la evolución de la situación.

El cierre había sido dispuesto inicialmente el martes 13 de octubre hasta el sábado 17, pero las autoridades decidieron prolongarlo ante la persistencia de las condiciones de alerta. La restricción alcanza tanto al tránsito vehicular como al peatonal sobre el coronamiento de la represa.

Suspenden las visitas

Como consecuencia de esta medida, quedaron suspendidas transitoriamente las visitas turísticas a la Central Hidroeléctrica Yacyretá y a la obra Aña Cuá. Las visitas guiadas a la central permanecerán interrumpidas mientras se mantenga esta disposición preventiva.

En tanto, el Centro de Visitantes de Yacyretá, ubicado en Ituzaingó, continuará abierto en su horario habitual. La continuidad del cierre fronterizo dependerá de la evolución de las condiciones hidrometeorológicas y de las evaluaciones que realice la entidad.