Crecida del río Paraná: trasladan en bote a alumnos para que puedan llegar a las escuelas

La crecida del río y las complicaciones asociadas al fenómeno de El Niño obligaron a implementar un operativo de transporte en bote para que los alumnos de distintas escuelas puedan llegar a clases. El servicio busca garantizar la continuidad educativa ante las dificultades para circular por las zonas afectadas.

Cómo son los recorridos

Para los estudiantes de la Escuela Normal y la Escuela N.º 676, el punto de embarque es la bajada del puerto de Perfecto, cerca del tanque. El desembarque se realiza en la intersección de las calles Roque González y Manuel Vallejos, con Neri como encargado del bote.

En el caso de la Escuela Bolaños, la salida se realiza desde la bajada del Estero y el desembarque, en la ladrillería de Willy. Los responsables de los botes son Baroncho y Orlando.

Ante esta situación, solicitaron a las familias y a los estudiantes que lleguen con anticipación a los puntos de embarque para organizar las salidas y facilitar el traslado hacia los establecimientos educativos.