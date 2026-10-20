Corrientes en alerta por tormentas fuertes y vientos de hasta 90 km/h este miércoles y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad que afectará a la totalidad del territorio de la provincia de Corrientes durante las jornadas de este miércoles y jueves.

Según el organismo oficial, las malas condiciones climáticas incluirán fenómenos localmente fuertes o puntualmente severos.

El reporte detalla que las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, eventual caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 40 y 80 milímetros, con la posibilidad de ser superados en forma puntual.

A pesar de las inclemencias presupuestadas, las temperaturas experimentarán un paulatino ascenso en la capital provincial, con registros máximos que oscilarán entre los 26 y 30 grados.

Impacto directo en la crecida del río Paraná

La concurrencia de estas precipitaciones complica el escenario hidrológico en la ribera correntina. En el puerto capitalino, el río Paraná llegó a una marca de 7,32 metros, sobrepasando de manera holgada la escala fijada para la etapa de evacuación.

Sin embargo, la mayor preocupación de los equipos técnicos se traslada a las cuencas superiores localizadas en territorio brasileño, donde los modelos meteorológicos anticipan hasta siete días consecutivos de lluvias con marcas acumuladas de entre 200 y 230 milímetros.

El director de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, advirtió sobre la gravedad del cuadro: "Si el fenómeno se da donde está marcado, va a impactar en la cuenca del Paraná y puede generar una nueva onda de crecida con los puertos sobre sus niveles de evacuación o alerta".