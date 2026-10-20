Advierten por lluvias abundantes y por un posible nuevo repunte del río Paraná

Las previsiones hidrológicas advierten sobre la posibilidad de un nuevo repunte del río Paraná en los próximos días, en medio de niveles elevados y pronósticos de lluvias abundantes en las cuencas que alimentan al curso de agua. Aunque algunos sectores podrían registrar una estabilización o una leve bajante en el corto plazo, los especialistas anticipan que la situación podría volver a complicarse hacia fines de octubre.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) para los próximos siete días, las precipitaciones se concentrarían principalmente en el noreste de la Cuenca del Plata, con acumulados moderados a abundantes. Se esperan lluvias en la cuenca de Yacyretá y en el tramo que conecta la represa con Corrientes, con mayores probabilidades de registros importantes en el área que aporta agua al embalse.

Comportamiento de represas

Uno de los factores que mantiene la atención sobre el Paraná es el comportamiento de las represas de Itaipú y Yacyretá. En Itaipú, el volumen de agua liberado continúa en valores elevados y podría mantenerse por encima de lo habitual para esta época del año. Para los próximos 5 a 15 días, incluso existe la posibilidad de nuevos aumentos en los aportes, debido a las lluvias previstas en su cuenca.

En Yacyretá, en tanto, el ingreso y la liberación de agua comenzaron a mostrar una disminución respecto de los valores máximos recientes. Sin embargo, las proyecciones indican que durante los próximos cuatro días los caudales podrían mantenerse elevados, con valores significativamente superiores a los normales para esta época. Luego, no se descarta un nuevo incremento si aumentan los aportes de agua desde las zonas ubicadas río arriba.

El escenario genera preocupación en Corrientes, donde el Paraná continúa en ascenso en el tramo entre Corrientes y La Paz, impulsado por el tránsito de la onda de crecida y por las condiciones húmedas en las principales cuencas. Durante los próximos cuatro o cinco días, los niveles podrían mantenerse altos, con oscilaciones y una posible estabilización o leve descenso en algunos sectores. No obstante, para el período siguiente se contempla la posibilidad de un nuevo repunte.

En las estaciones de Corrientes y Barranqueras, el río ya registra niveles que superan las marcas de alerta y evacuación. La situación también requiere especial atención en Goya, donde el nivel se encuentra por encima de la alerta y las proyecciones señalan una mayor probabilidad de superar la marca de evacuación a partir de este jueves. Hacia el sur, en dirección a La Paz, también se espera que el río continúe subiendo y alcance niveles de aguas medias altas a altas.

La crecida también afecta a localidades de la costa del Paraná. Según el informe, los niveles superan las marcas de alerta y evacuación en Libertador, Ituzaingó, Itatí y Paso de la Patria. Estos registros reflejan el impacto de la onda de crecida que atraviesa la región y el importante volumen de agua que continúa desplazándose río abajo.

Por su parte, el río Uruguay presenta un panorama diferente según el sector. En Alvear, La Cruz y Bonpland se superan los niveles de alerta, mientras que en Paso de los Libres el agua permanece por encima de la marca de evacuación, aunque con una tendencia general descendente. En el tramo entre San Javier y Santo Tomé también se espera que continúe la bajante en el corto plazo, pero no se descarta un nuevo repunte desde el fin de semana por el avance de otra onda de crecida desde la cuenca superior.

En este contexto, el principal factor de preocupación es que una eventual disminución momentánea no garantiza que los niveles comiencen a bajar de manera sostenida. Las lluvias previstas, los aportes de agua desde las cuencas superiores y el funcionamiento de las represas podrían favorecer nuevas subas. Por eso, las próximas jornadas serán clave para seguir la evolución de los ríos, especialmente en las localidades correntinas que ya se encuentran por encima de los niveles de alerta o evacuación.