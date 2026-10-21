Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: ya hay más de 1.000 personas afectadas en Corrientes

El impacto del fenómeno El Niño continúa agravando la situación hídrica en la provincia de Corrientes debido a la sostenida crecida de los ríos Paraná y Uruguay.

Según los datos difundidos por la Dirección de Defensa Civil, la cifra de pobladores desplazados por el avance de las aguas ascendió a un total de 1.084 personas, de las cuales 543 se encuentran alojadas en centros oficiales de evacuados y 541 permanecen como autoevacuados en viviendas de familiares.

En la ciudad de Corrientes, el nivel del río Paraná trepó hasta los 7,37 metros, registrándose un total de 480 personas autoevacuadas. Por su parte, la localidad de Itatí se posiciona como una de las más castigadas con 411 evacuados y 27 autoevacuados, con el río estacionado en los 8,28 metros.

El relevamiento oficial detalla además la situación en otros puntos ribereños:

Paso de la Patria: se registran 4 evacuados, con el río estacionado en 7,74 metros .

Isla Apipé: el reporte contabiliza 76 evacuados .

Ituzaingó: hay 19 evacuados , con el río en 4,58 metros y en fase de bajante dentro de su estado de evacuación.

Cruz de los Milagros: se contabilizan 17 autoevacuados .

Santa Lucía: permanecen 10 personas autoevacuadas.

De acuerdo con los informes de la Prefectura Naval Argentina, el caudal del Paraná se mantiene estable en la actualidad, aunque los pronósticos meteorológicos que anticipan nuevas precipitaciones para los próximos tres días advierten sobre la posibilidad de un nuevo repunte en los puertos de la región.

Escenario crítico sobre la cuenca del río Uruguay

En la traza del río Uruguay, la ciudad de Paso de los Libres continúa como el distrito más afectado, registrando 31 personas evacuadas. No obstante, el curso fluvial muestra signos de alivio al presentar una condición de "alerta en baja" con un registro de 8,48 metros, logrando salir formalmente de la etapa de evacuación.

En tanto, en el municipio de La Cruz, la Policía de Corrientes informó que la Ruta Provincial N.° 155 permanece intransitable y cortada para todo tipo de vehículos debido a la sostenida creciente y el posterior desborde del río Uruguay sobre los caminos rurales.