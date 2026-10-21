Inscripciones en la Unne para el ciclo lectivo 2027: fechas, períodos y requisitos

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) oficializó este miércoles el calendario de inscripciones formales de aspirantes destinadas al Ciclo Académico 2027.

La propuesta, debatida y aprobada por el Consejo Superior de la institución, contempla dos grandes etapas de postulación que se canalizarán de manera totalmente virtual a través del Sistema SIU-Guaraní 3 y la plataforma oficial de registros, debiendo adjuntar la documentación en formato digital, en el sitio http://inscripciones.unne.edu.ar.

El esquema diagramado por la casa de altos estudios establece una primera ventana unificada para todas las unidades académicas, la cual se desarrollará desde el lunes 16 de noviembre hasta el lunes 21 de diciembre de 2026 (con cierre previsto a las 23:55).

Este primer período abarca a la totalidad de las facultades e institutos dependientes de la universidad.

Cronograma del segundo período y ciclos específicos

En paralelo, aquellas facultades que habilitan instancias complementarias fijaron distintos plazos para el inicio de 2027:

Facultad de Ciencias Económicas: del 1 al 12 de febrero de 2027.

Facultad de Ingeniería: del 1 al 10 de febrero de 2027.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura: del 1 al 5 de febrero de 2027.

Facultad de Ciencias Veterinarias (Tecnicatura en Administración de Empresas): del 1 de febrero al 5 de marzo de 2027.

Facultad de Humanidades: del 3 al 19 de febrero de 2027.

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC): del 3 al 26 de febrero de 2027.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas (Carrera de Procuración): del 1 de marzo al 31 de marzo de 2027.

Facultad de Derecho (Ciclos de complementación y tecnicaturas en gestión): del 3 de mayo al 30 de junio de 2027.

Requisitos documentales y modalidad digital

El trámite se completa en el sitio oficial habilitado por la institución, debiendo adjuntar la documentación obligatoria digitalizada en formato PDF o imagen legible:

Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso en un único archivo).

Fotografía digital tipo carnet (4x4 cm con fondo blanco).

Título de Nivel Medio original, constancia de título en trámite o certificado de finalización con la leyenda "no adeuda materias".

Carnet de vacunación con los datos visibles correspondientes a la dosis de doble adulto o triple bacteriana.

Desde la Secretaría General académica recordaron que toda la información enviada reviste carácter de declaración jurada y que los aspirantes que adeuden materias tendrán como plazo improrrogable el 30 de abril de 2027 para presentar la constancia definitiva de finalización de los estudios secundarios ante la respectiva unidad académica.