Doble alerta en Corrientes por tormentas fuertes: hasta cuándo podrían seguir las lluvias

Tras una jornada en la que se esperaban precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla para distintas zonas de la provincia para dos jornadas. Este jueves, se prevé tormentas intensas, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes precipitaciones. Según el Agrometeorológico del Inta, las lluvias podrían continuar hasta el domingo, aunque con bajos acumulados.

El organismo emitió una alerta naranja para este jueves en gran parte de la provincia, mientras que otras localidades permanecen bajo alerta amarilla. Para el viernes, se mantiene el nivel amarillo en distintas zonas correntinas.

En tanto, según el pronóstico del Agrometeorológico del Inta, las lluvias podrían extenderse hasta el domingo en la provincia, aunque se esperan pocos milímetros acumulados.

Alerta naranja por tormentas fuertes

Alerta naranja en Corrientes para este jueves

La alerta naranja alcanza a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

Según el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, aunque los registros podrían superar esos valores de manera puntual.

Por otra parte, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé estarán bajo alerta amarilla durante el jueves.

Qué zonas tendrán alerta amarilla el viernes

La alerta amarilla se extiende para el viernes

Para el viernes, el SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en las siguientes localidades: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

El organismo advierte que el área podría registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

Los fenómenos podrán incluir abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.