Inscripciones escolares en Corrientes: cómo y cuándo anotarse para el ciclo 2027

El Ministerio de Educación de Corrientes confirmó las fechas de preinscripción online para los estudiantes que ingresarán por primera vez a establecimientos estatales de nivel inicial, primario y secundario. El calendario comenzará el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 4 de diciembre, según el año.
El trámite se realizará a través de la página inscripciones.mec.gob.ar. Deberán completarlo los aspirantes a las salas de 4 y 5 años, quienes ingresen a primer grado y los estudiantes que comiencen la secundaria.
Para el jardín, no tendrán que volver a preinscribirse los alumnos que cursaron sala de 4 en el mismo establecimiento y quieran continuar ahí en sala de 5.
Cuáles son las fechas
- Nivel inicial: del 2 al 13 de noviembre, para las salas de 4 y 5 años.
- Nivel primario: del 16 al 25 de noviembre, para primer grado.
- Nivel secundario: del 25 de noviembre al 4 de diciembre, para primer año.