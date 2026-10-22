Inscripciones escolares en Corrientes: cómo y cuándo anotarse para el ciclo 2027

El Ministerio de Educación de Corrientes confirmó las fechas de preinscripción online para los estudiantes que ingresarán por primera vez a establecimientos estatales de nivel inicial, primario y secundario. El calendario comenzará el 2 de noviembre y se extenderá hasta el 4 de diciembre, según el año.

El trámite se realizará a través de la página inscripciones.mec.gob.ar. Deberán completarlo los aspirantes a las salas de 4 y 5 años, quienes ingresen a primer grado y los estudiantes que comiencen la secundaria.

Para el jardín, no tendrán que volver a preinscribirse los alumnos que cursaron sala de 4 en el mismo establecimiento y quieran continuar ahí en sala de 5.

Cuáles son las fechas