Tras 20 días, reabrieron el paso internacional que une a Corrientes con Uruguay

El paso fronterizo internacional que conecta Monte Caseros, Corrientes, con Bella Unión, Uruguay, fue habilitado nuevamente este lunes, luego de permanecer cerrado durante 20 días por la crecida extraordinaria del río Uruguay. La reapertura permitió reanudar el servicio de lanchas de pasajeros entre ambas localidades.

Habilitado nuevamente

La medida fue dispuesta por la Prefectura Naval Argentina, a través de la disposición DI-2026-15-APN-MCAS#PNA, tras una mejora de las condiciones hidrométricas que permitió restablecer la conexión fluvial internacional.

El cierre se había dispuesto el 7 de octubre de 2026, cuando la altura del río Uruguay llegó a los 6,25 metros. La crecida había obligado a interrumpir temporalmente el cruce utilizado por vecinos y pasajeros para trasladarse entre Argentina y Uruguay.

En la jornada de apertura el río Uruguay se mantenía en 5 metros, un día después, creció 40 centímetros y continúa en creciente, según los datos informados por la Prefectura de Monte Caseros. El nivel de alerta se ubica en los 7,50 metros, mientras que el de evacuación es de 8,50 metros.