Advierten sobre los graves riesgos para la fauna silvestre por las inundaciones en Corrientes

El avance de las inundaciones y el exceso hídrico provocados por el fenómeno meteorológico de El Niño en la región del Nordeste argentino encendieron las alarmas de la comunidad científica y ambiental.

Especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) advirtieron sobre las consecuencias críticas que el anegamiento de campos y valles de inundación genera en la fauna silvestre regional, un escenario que se evidencia con la aparición cada vez más frecuente de ejemplares en áreas urbanas, periurbanas y rutas.

El director de la Estación Biológica Corrientes (EBCo), dependiente del Conicet y la Unne, Martín Kowalewski, explicó que el principal inconveniente de las crecidas es la reducción drástica de los espacios de refugio, alimentación y desplazamiento.

Esta contingencia provoca un incremento marcado en el estrés fisiológico, lesiones, riesgo de ahogamiento e inanición, afectando con severidad a mamíferos como el ciervo de los pantanos, guazuncho, carpincho, zorro gris, mono carayá y aguará guazú.

Asimismo, el investigador remarcó el riesgo sanitario latente debido al amontonamiento de especies en albardones y lomas secas: "Al concentrarse los animales en superficies muy reducidas se incrementa la densidad poblacional temporal y el contacto estrecho, lo que facilita la propagación de ectoparásitos, patógenos gastrointestinales y enfermedades zoonóticas, sumado al debilitamiento de su sistema inmunológico".

Impactos en anfibios, aves y la vulnerabilidad extrema de las serpientes

Desde el Laboratorio de Investigaciones en Diversidad, Ecología y Conservación de Vertebrados de la Facena-Unne, el investigador Rodrigo Cajade sostuvo que los efectos de las inundaciones son contrapuestos pero predominantemente negativos.

Si bien aves acuáticas como garzas o cigüeñas pueden verse favorecidas temporalmente, las aves de pajonales pierden nidadas y posaderos. En cuanto a los anfibios, el arrastre de agroquímicos y sedimentos modifica las condiciones del agua, propiciando la pérdida masiva de larvas.

Por su parte, la especialista María Lucía Bustos, del Centro Interactivo de Serpientes Venenosas de Argentina (Cisva) de la Facultad de Ciencias Veterinarias, detalló que los ofidios atraviesan una situación sumamente compleja debido a la pérdida de sitios para asolearse y parir.

Bustos remarcó que las especies puramente terrestres y fosoriales —como las yararás y las corales, clasificadas entre las más venenosas de la región— son las que más se desplazan al quedarse sin refugios bajo tierra. Además, al no ser buenas nadadoras, corren el riesgo de morir por agotamiento hídrico.

"A diferencia de otros animales, las serpientes no tienen la capacidad de percibir el retroceso de las aguas, por lo que es posible que los ejemplares permanezcan más tiempo en los nuevos espacios que busquen como refugio", advirtió.

Recomendaciones a la comunidad y líneas de asistencia

Frente a la presencia de ejemplares silvestres, la coordinadora del área de educación ambiental del Centro de Conservación de Fauna Silvestre “Aguará”, Catalina Mancedo, solicitó evitar cualquier tipo de interacción directa, no intentar alimentarlos ni tomar fotografías de cerca, ya que el estrés o el susto pueden obligar al animal a reingresar al agua y morir ahogado.

Del mismo modo, hizo un llamado enfático a controlar a los perros domésticos, dado que los ataques caninos representan la causa principal de ingreso de animales silvestres heridos al centro de rehabilitación.

Ante el avistamiento o presencia de animales silvestres en zonas urbanas o de tránsito, las autoridades solicitan comunicarse de manera inmediata con el Centro Aguará al teléfono celular 3794-048487 o a la línea de emergencias policiales 911.