Cambian los horarios de vuelos en Corrientes: qué pasará con las frecuencias en noviembre

El aeropuerto Fernando Piragine Niveyro de la ciudad de Corrientes tendrá modificaciones en los horarios de sus vuelos durante noviembre. El cronograma mantendrá dos frecuencias diarias, sin embargo, según pudo saber El Litoral, el servicio que hasta ahora operaba al mediodía se trasladará a la tarde, con arribos previstos a partir de las 17.

De acuerdo con el esquema de vuelos difundido para noviembre, una de las frecuencias tendrá llegada por la mañana, alrededor de las 10.20 y las 11.30, según el día. La segunda operará durante la tarde, con arribos programados entre las 17.15 y las 18.

Modificaciones en los horarios

La planilla durante la primera semana de noviembre

El cronograma contempla servicios para los días 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de noviembre, con vuelos identificados como 1746/7 y 1748/9. Las rutas informadas incluyen conexiones entre Aeroparque (AEP), Corrientes (CNQ) y Aeroparque, aunque para el 4 de noviembre también figura un vuelo con origen en Ezeiza (EZE).

De esta manera, durante noviembre se mantendrá la oferta de dos frecuencias diarias, con un cambio en la distribución horaria, una por la mañana y otra por la tarde.