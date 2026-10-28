El calor llega a Corrientes: pronostican máximas de 30°C para el fin de semana

Las temperaturas comenzarán a subir en Corrientes durante los próximos días, con máximas que llegarán a los 30°C desde el domingo y se mantendrán hasta el martes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este jueves se esperan mínimas de 15°C y máximas de 26°C, con cielo mayormente nublado. El viernes, en tanto, la temperatura oscilará entre los 16°C de mínima y los 28°C de máxima, con cielo parcialmente nublado.

Fin de semana caluroso

El ascenso continuará el sábado, cuando se pronostica una máxima de 29°C y una mínima de 16°C. Para esa jornada se espera cielo algo nublado y sin lluvias previstas.

El domingo marcará el inicio de varios días con temperaturas más elevadas. El SMN prevé una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, con cielo algo nublado. Las mismas condiciones se esperan para el lunes, aunque la mínima subirá a 19°C.

Para el martes continuará la tendencia de temperaturas elevadas, con una máxima de 30°C y una mínima de 22°C. De acuerdo con el pronóstico, el cielo se mantendrá algo nublado durante esas tres jornadas.