Científicos de Corrientes hallaron una proteína que podría ayudar a tratar el cáncer renal

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), el Conicet y hospitales de Corrientes identificó la presencia de la proteína HER2 en un tipo de cáncer renal y encontró indicios que podrían abrir nuevas líneas de investigación para su tratamiento y seguimiento.

El trabajo se centró en el carcinoma de células renales de células claras (ccRCC), el subtipo más prevalente del carcinoma de células renales. Los resultados fueron publicados recientemente en la revista internacional Cancer Diagnosis & Prognosis y plantean que HER2 podría constituir una potencial diana terapéutica, mientras que su presencia dentro del núcleo de las células tumorales podría funcionar como marcador de mal pronóstico.

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Muestras realizadas en hospitales correntinos

La investigación fue retrospectiva y se realizó entre 2019 y 2025 sobre 110 muestras de tumores epiteliales renales. El material incluyó tejido renal normal, oncocitomas —tumores benignos— y distintos tipos de carcinoma de células renales. Las muestras fueron aportadas por los servicios de Patología del Hospital Juan Ramón Vidal y el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes.

A partir de las muestras, el equipo realizó estudios de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia utilizando anticuerpos contra HER2 y el factor inducible por hipoxia. De acuerdo con los resultados, el carcinoma de células renales se presentó predominantemente en varones y se asoció con un mayor tamaño tumoral. La expresión de HER2, en tanto, fue detectada específicamente en el subtipo de células claras.

“La expresión de HER2 en el carcinoma de células renales claras (ccRCC) se produce tanto en la membrana celular como en el núcleo”, se detalla en el estudio. La proteína apareció en la membrana en el 32% de los casos, mientras que su presencia en el núcleo fue observada en el 33% de los tumores analizados.

Los investigadores también encontraron diferencias vinculadas con la ubicación de HER2 dentro de la célula. Su presencia en la membrana se relacionó con la expresión de EPAS1/HIF2, un indicador asociado a la falta de oxígeno celular. Según el estudio, esto podría vincular a HER2 con la neovascularización, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos por parte de las células tumorales para obtener oxígeno.

En cambio, la presencia de HER2 en el núcleo se asoció con los grados más altos, III y IV, de la clasificación de Fuhrman (FNG), utilizada para evaluar el avance tumoral y orientar el manejo y seguimiento de los pacientes. Por este motivo, los investigadores plantearon que la localización nuclear de la proteína podría utilizarse como un marcador de mal pronóstico.

Qué es la proteína HER2

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“La proteína HER2 podría ser una diana terapéutica potencial y su localización nuclear podría servir como marcador de mal pronóstico”, es una de las principales conclusiones del trabajo.

La Dra. María Alicia Cortés, investigadora del Conicet en el Laboratorio Unificado de Investigación Básica en Medicina de la Facultad de Medicina de la Unne, explicó que HER2 es una proteína ampliamente estudiada en otros tipos de cáncer y que su presencia ya tiene utilidad clínica, especialmente en el cáncer de mama.

«Por ello, nosotros quisimos estudiar esta expresión en cáncer renal, porque no tiene un biomarcador que guíe la terapia», expresó la investigadora.

El hallazgo podría servir como punto de partida para nuevas investigaciones. Cortés señaló que existen tratamientos dirigidos al oncogén HER2 en cáncer de mama y que, luego de comprobar su presencia en el carcinoma renal de células claras, se podría evaluar si esos tratamientos podrían beneficiar a pacientes con este tipo de cáncer. También planteó la posibilidad de desarrollar nuevos estudios orientados a intervenir sobre la presencia de HER2 en el núcleo celular.

«Estos hallazgos sugieren que HER2 podría ser utilizada como una diana terapéutica potencial, así como un biomarcador de mal pronóstico del avance tumoral», destacó Cortés en diálogo con UNNE Medios.

La investigadora remarcó además la importancia de haber trabajado con 110 casos, una cantidad de muestras que fue posible reunir a partir de la colaboración entre los hospitales de Corrientes y las instituciones científicas participantes.

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El equipo estuvo integrado por la Dra. María Alicia Cortés; el Dr. Héctor Marcelo Marín, el Dr. Luis Merino y el Dr. Gustavo Giusiano, del Instituto de Medicina Regional de la UNNE y la Facultad de Medicina; la Dra. Lucía Rott y la Dra. Nadia Barbas, del Servicio de Patología del Hospital Vidal; y la Dra. Rosalía Cordo Ruso, del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET).

El estudio fue resultado de un trabajo conjunto entre la Facultad de Medicina de la UNNE, el CONICET, el Instituto de Medicina Regional, los servicios de Patología de los hospitales Vidal y Escuela de Corrientes y el IBYME-CONICET. Los investigadores señalaron que los resultados podrían servir de base para futuros ensayos destinados a profundizar el papel de HER2 en la progresión del cáncer renal.

Con información de Unne Medios