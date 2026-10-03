El Niño se instala en Corrientes: cuánto podría llover en los últimos tres meses del año

Corrientes se encamina hacia los últimos tres meses del año con un escenario marcado por una mayor probabilidad de lluvias. Así lo indican los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que advierten por precipitaciones superiores a la normal, en un contexto marcado por el fenómeno de El Niño que comienza a instalarse. Las temperaturas podría presentar valores normales con máximas que van desde los 28°C a los 31°C.

Para tener una referencia, los registros de los últimos 20 años a los que accedió El Litoral muestran que en Corrientes las precipitaciones medias alcanzan 153,8 milímetros en octubre, 154,8 milímetros en noviembre y 172,9 milímetros en diciembre. De acuerdo con el pronóstico, los acumulados podrían ubicarse por encima de esos valores durante el trimestre.

Archivo Marcos Mendoza

La llegada del fenómeno de El Niño forma parte del escenario climático previsto para los próximos meses. En este contexto, se espera que el fenómeno se instale de lleno en la región y favorezca un período con mayores precipitaciones.

La ingeniera agrónoma, doctora en Recursos Naturales y observadora meteorológica Carolina Fernández López explicó a El Litoral que septiembre y octubre presentan una diferencia importante en los registros habituales de lluvia: “La lluvia media pasa de 60,3 en septiembre a 153,8 en octubre, este año debería llover más de esa cantidad según indican los pronósticos”.

La especialista también señaló que el comportamiento puede observarse en otras estaciones: “En la Experimental pasan de 65 a 117mm. Lo común es que se duplique la cantidad de lluvia entre septiembre y octubre”, agregó a este medio.

Temperaturas: qué se espera en Corrientes

En cuanto a las temperaturas, el escenario previsto para Corrientes es diferente al de las precipitaciones. El SMN anticipa valores normales para la época durante octubre, noviembre y diciembre.

Los registros de los últimos 20 años muestran que la temperatura máxima normal en Corrientes es de 28°C en octubre, 29,7°C en noviembre y 31,9°C en diciembre.

Archivo Marcos Mendoza

De esta manera, el último trimestre del año se presenta para Corrientes con un panorama de lluvias superiores a las normales y temperaturas dentro de los valores habituales para cada mes.

(VT)