La costanera de una ciudad correntina quedó cerrada por la crecida del río Uruguay

El río Uruguay continúa en ascenso en Santo Tomé y la crecida obligó a tomar medidas preventivas en uno de los sectores costeros de la ciudad. Por razones de seguridad, se dispuso este sábado el cierre del Paseo Papa Francisco, con restricción de circulación en ambas manos. El nivel llegó a 10,58 metros durante este sábado y mantiene una tendencia ascendente.

Según los datos de Prefectura Naval Argentina, durante las primeras horas de este sábado, el nivel del río alcanzó los 10,48 metros en Santo Tomé. Sin embargo, la tendencia continuó siendo ascendente y, unas horas después, la medición llegó a 10,58 metros.

La situación se da en un contexto de crecida generalizada del río Uruguay en distintos puntos de su recorrido. Mientras que en la zona de Santo Tomé el curso de agua mantiene su tendencia ascendente y se espera que el pico máximo llegue para el domingo.

Ante este escenario, el municipio mantiene la restricción en el paseo costero como medida de seguridad, mientras continúa el seguimiento de la evolución del nivel del río en la localidad correntina.