En Corrientes hay 1.673 evacuados y esperan el descenso del Paraná

La crecida del río Paraná obligó a 1.673 a dejar sus hogares en distintas localidades de Corrientes, según el último relevamiento de Defensa Civil de la provincia al que pudo acceder El Litoral. El número de evacuados descendió, pero el de autoevacuados subió y estiman que para los próximos días, el río Paraná descienda y brinde un poco de alivio a los afectados.

Teniendo en cuenta los datos aportados, en el territorio correntino hay 1.266 autoevacuados y 407 evacuados, lo que representa un total de 1.673 personas afectadas por la emergencia hídrica.

En cuanto a la evolución de la emergencia, el director de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, señaló a El Litoral: “La cantidad de evacuados descendió, pero la de autoevacuados subió. Entendemos que va a seguir bajando porque el río se va a mantener en descenso”.

Cantidad de evacuados por ciudad

La situación se distribuye en varias localidades de la provincia, con distintos niveles de afectación. En la ciudad de Corrientes se contabilizaron 42 evacuados y 630 autoevacuados, pertenecientes a un total de 201 familias.

Otra de las ciudades afectadas es Itatí, son 188 personas evacuadas, pero 322 evacuados que lleva a un total de 120 familias en la localidad correntina.

En Isla Apipé, en tanto, hay 119 personas evacuadas, correspondientes a 64 familias. Mientras que en Ituzaingó se registraron 17 evacuados de seis familias.

En Paso de la Patria también se reportaron personas que debieron abandonar sus viviendas. Según el relevamiento, 31 evacuados permanecen alojados en el Ex Regimiento, donde se encuentran seis familias.

Por otra parte, en Santa Lucía hay 21 autoevacuados de cinco familias; en Cruz de los Milagros, 24 personas de cuatro familias; y en Bella Vista, 19 autoevacuados distribuidos en cuatro familias.

En Goya, los afectados se encuentran en la zona del puerto, donde se contabilizaron 30 autoevacuados pertenecientes a siete familias.

La expectativa está puesta en la evolución del Paraná y en que la continuidad del descenso permita que las familias puedan comenzar a regresar a sus hogares.