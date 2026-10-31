Tras semanas críticas, el Paraná da un alivio: a qué altura podría llegar en Corrientes

Luego de una semana marcada por la crecida del río Paraná, comenzaron a registrarse señales de descenso que podrían traer alivio a las localidades afectadas. Actualmente, hay más de 1.600 personas evacuadas y autoevacuadas en toda la provincia, mientras que las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) anticipan una posible bajante para las próximas dos semanas.

Altura del río en Corrientes

De acuerdo con los últimos registros de la Prefectura Naval Argentina, el río Paraná se encuentra en 7,23 metros frente a Corrientes Capital. Si bien continúa por encima del nivel de evacuación, establecido en 7 metros, permanece estacionado. Según las estimaciones del INA, para el 10 de noviembre podría ubicarse entre los 5,10 y los 6 metros.

En otras localidades también comenzaron a observarse cambios. En Ituzaingó, el río descendió un metro y se ubicó en 3,88 metros, por lo que salió del nivel de evacuación. Sin embargo, todavía permanece ligeramente por encima del nivel de alerta y se encuentra estacionado.

En Paso de la Patria, el Paraná registra 7,48 metros. Aunque continúa por encima del nivel de evacuación, presenta una tendencia descendente. La situación todavía requiere atención debido a la altura que mantiene el río en esa localidad.

Por su parte, Goya registra una altura de 5,80 metros, por encima del nivel de evacuación de 5,40 metros. Las proyecciones del INA indican que para el 10 de noviembre podría ubicarse entre los 4,50 y los 6 metros, aunque el comportamiento del río todavía presenta variaciones.

En cuanto a las localidades donde el nivel continúa en aumento, los registros mencionan a Bella Vista y Goya. En Bella Vista, el río se encuentra en 6,51 metros, unos centímetros por encima del nivel de evacuación de 6,40 metros. En Goya, otro de los registros consignados ubica la altura en 6 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 5,70 metros.

Perspectivas de descenso y nuevas lluvias

Aguas arriba, Puerto Iguazú ya salió del nivel de evacuación y la represa de Yacyretá prevé reducir su caudal hasta los 27.000 metros cúbicos por segundo. Estos factores acompañan las perspectivas de descenso para los próximos días.

Sin embargo, el INA advierte que el alivio podría no ser definitivo. Si bien se esperan bajas leves a corto plazo en los tramos superiores, las lluvias abundantes previstas sobre la cuenca media del río Paraguay durante los primeros días de noviembre podrían provocar nuevas subas dentro de los próximos 7 a 15 días.