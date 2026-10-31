Pintaron los atardeceres de Corrientes y se llevaron un premio nacional

Lo que comenzó con la curiosidad de un grupo de nenes de 4 años por los colores de los atardeceres sobre el río Paraná terminó convirtiéndose en un reconocimiento nacional. El proyecto “Así se pinta Corrientes”, del Jardín Nº 17 Manuelita, recibió la distinción de Proyecto Destacado Steam de enseñanza basada en proyectos durante la Feria Nacional de Ciencias, en la que representó a Corrientes.

Cómo nació el proyecto

La iniciativa nació en las salas Amarillas de los turnos mañana y tarde, con el acompañamiento de las docentes Paola y Maricel. La propuesta formó parte de uno de los objetivos centrales del proyecto institucional del jardín y poner en valor la identidad correntina a partir de paisajes y experiencias cotidianas de la ciudad.

Para desarrollar el trabajo, las docentes eligieron los paseos por la Costanera y los atardeceres que cada tarde tiñen de distintos colores el cielo correntino. A partir de esas experiencias, los pequeños observaron fotografías y obras de arte, conversaron sobre lo que veían, formularon preguntas y compartieron sus recuerdos de los momentos que habían vivido junto al río.

Pero la experiencia no quedó solamente en la observación. Los chicos experimentaron con diferentes colores, materiales y herramientas para representar los paisajes. También registraron sus ideas mediante dibujos, fotografías y producciones colectivas, participaron en la creación de un mural y realizaron un video con la técnica de Stop Motion.

El proyecto llegó a la Feria Nacional

Después de ser seleccionado en la instancia provincial de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología, el proyecto llegó a Jujuy para participar de la Feria Nacional. Allí, el equipo docente tuvo la oportunidad de compartir su experiencia con educadores de distintos puntos del país e intercambiar propuestas, estrategias y aprendizajes.

Además, participaron de “Jardines en Acción”, una actividad que les permitió llevar parte de sus experiencias y aprendizajes a niños de jardines de Jujuy. Durante las jornadas, recibieron la visita de profesores, artistas y otros pequeños jardineros interesados en conocer el trabajo realizado.

“Fueron días de mucho aprendizaje, intercambio y emoción. Recibimos numerosas visitas de profesores, artistas y niños jardineros, quienes se acercaron a conocer nuestro proyecto y el trabajo realizado por los niños”, expresó a El Litoral, Paola Alarcón.

El broche de oro llegó con la distinción de Proyecto Destacado Steam de Enseñanza Basada en Proyectos, uno de los reconocimientos de la Feria Nacional de Ciencias. La docente destacó que el premio representa el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los niños, las familias y todo el equipo que hizo posible la propuesta.

El reconocimiento tiene un significado especial para el Jardín Nº 17 Manuelita, que este año celebra sus 40 años. Así, una experiencia que comenzó con la mirada de los más pequeños sobre los atardeceres de su ciudad logró trascender las aulas y llevar una parte de la identidad correntina a un encuentro educativo nacional.