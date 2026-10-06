Liberan el cobro de peaje en el puente Chaco-Corrientes por el traspaso de la concesión

Las cabinas de cobro de peaje ubicadas en el puente Chaco-Corrientes se encuentran temporalmente liberadas desde el mediodía de este martes, en el marco del operativo de transición institucional hacia la nueva operadora del corredor vial.

La medida se instrumenta ante la finalización del contrato de la administración saliente y la asunción oficial del consorcio empresario conformado por las firmas JCR y Néstor Guerechet, reunidas en Unión Transitoria de Empresas (UTE).

La nueva concesionaria tomará el control operativo formal de la traza a partir de las 00:00 de este miércoles 7 de octubre, dando inicio a un período de gestión contractual proyectado a 20 años.

Cronograma tarifario y modernización tecnológica

Con la entrada en vigencia del nuevo período de concesión, el esquema de tarifas experimentará modificaciones progresivas que se aplicarán de manera escalonada en la estación de peaje entre el 7 y el 10 de octubre, fijando el valor del paso vehicular con el sistema TelePASE en un monto de $1.800.

Asimismo, la adjudicataria informó que implementará un plan de actualización tecnológica destinado a unificar la plataforma de TelePASE con el sistema Telepeaje Plus.

Esta unificación operativa busca optimizar la lectura automática de los dispositivos electrónicos de cobro dinámico, reduciendo los tiempos de espera y agilizando el flujo diario de vehículos que comunican las provincias de Corrientes y Chaco.