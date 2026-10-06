Tres ciudades correntinas superaron el nivel de alerta por la crecida del río Uruguay

El río Uruguay volvió a subir y en menos de una semana de crecimiento sostenido superó el nivel de alerta. Este martes Alvear y La Cruz, se encuentran con niveles que superan su punto máximo y Paso de los Libres quedó a solo un centímetro del nivel de evacuación. Peligran otras localidades costeras.

El río superó los niveles

La situación más complicada está en Paso de los Libres, el último registro de Prefectura Naval Argentina es de 8.49 metros superó por un metro el nivel de alerta establecido en 7,50 metros y quedó a solo unos centímetros del nivel de evacuación 8.50 metros.

Los niveles en Alvear se encuentran en 9.65 metros, su anterior registro fue de 9.58 metros y su nivel de alerta es de 9.50 metros, por lo que ya fue ampliamente superado. A raíz de esto, este martes cortaron la circulación del tránsito en el Paso de Frontera Internacional Alvear-Itaquí, de manera preventiva.

El agua superó el nivel de alerta en La Cruz actualmente se encuentra creciendo y está en 9.60 metros, la medición anterior realizada a las 12 de este martes fue de 9.50 metros, alcanzando el nivel de alerta con el mismo número.

Las proyecciones ya indicaban que el río Uruguay iba a crecer aún más para estas semanas y algunas localidades continúan en aumento. Bonpland se encuentra en 7.42 metros, su nivel de alerta es de 7.90 metros; en Monte Caseros el agua ya sobrepasa la costanera y actualmente está en 6.12 metros, siendo su nivel de alerta de 7.50 metros.

Las primeras afectadas

En Santo Tomé el domingo llegó a los 11,29 metros siendo su nivel de alerta los 11,50 metros y en Garruchos el mismo día llegó a los 11,98 metros a solo centímetros de su nivel de alerta puesta en 12 metros.

Un punto a favor en estas localidades es que el río comenzó a bajar y según las últimas mediciones en Santo Tomé se encuentra en 10.68 metros y en Garruchos 9.80 metros, y proyectan que en las próximas horas siga descendiendo.