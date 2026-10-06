El río Uruguay quedó a un centímetro de la evacuación y 13 personas abandonaron sus casas

La situación del río Uruguay continúa siendo crítica en Paso de los Libres, donde el nivel del agua alcanzó los 8,49 metros, según el último registro de Prefectura Naval Argentina. De esta manera, quedó a solo un centímetro del nivel de evacuación, establecido en 8,50 metros. Tres familias compuestas por 13 personas fueron trasladadas de manera preventiva y permanecen alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte N°5.

El río ya superó en un metro el nivel de alerta el domingo pasado, fijado en 7,50 metros, mientras Defensa Civil mantiene operativo el dispositivo de asistencia ante la crecida.

Libreños evacuados

El director de Defensa Civil, Jorge Jiménez, señaló a El Litoral que: “Tres familias evacuadas de forma preventiva, son alrededor de 13 personas, 8 niños y el resto adultos”.

Todas las personas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte N°5, donde funciona la base operativa de Defensa Civil. Allí se dispuso un espacio para brindarles alojamiento mientras dure la emergencia.

“Ni bien llegan al centro de evacuados, Salud Municipal les hace un chequeo general y vacunas, están todos en perfecto estado. Tenemos un adulto mayor”, agregó Jimenez a este medio.

La atención está puesta especialmente en la evolución del río en Paso de los Libres, debido a que el registro de 8,49 metros se encuentra prácticamente en el nivel establecido para la evacuación. Mientras tanto, las familias evacuadas permanecen bajo asistencia de los equipos que trabajan en el operativo.