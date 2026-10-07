Paso de los Libres: el río superó el nivel de evacuación y 25 personas dejaron sus hogares

La situación en Paso de los Libres se volvió crítica ante la crecida del río Uruguay. El agua alcanzó los 8,69 metros este miércoles y superó el nivel de evacuación de 8,50 metros. En menos de 24 horas pasaron de 13 a 25 las personas evacuadas en el Regimiento de Infantería de Monte N°5. El nivel continúa en crecimiento.

El director de Defensa Civil, Jorge Jiménez, señaló a El Litoral que “Aumentó el número con respecto a ayer, ahora son 5 familias, un total de 25 personas, 12 mayores y 13 menores. Están todos en buen estado de salud, todos fueron evacuados por el Municipio y la Dirección de Defensa Civil”.

El martes, tres familias fueron evacuadas de forma preventiva, 13 personas, 8 niños y el resto adultos. Sin embargo, ese número aumentó y ya son 25 los libreños que se encuentran en el refugio.

Podría aumentar el número de evacuados

“Tenémos información que el río va a seguir creciendo. Así que hay que estar atentos y estamos monitoreando porque vamos a tener que evacuar más familias”, explicó Jiménez.

Desde el organismo indicaron que esa cifra podría haber aumentado durante la jornada debido a la continuidad de la crecida.

Las personas evacuadas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte N°5, donde funciona la base operativa de Defensa Civil. Allí se dispuso un espacio para brindarles alojamiento y asistencia mientras dure la emergencia.

Con el río por encima del nivel de evacuación y el pronóstico de una nueva suba, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y evalúan nuevas evacuaciones preventivas en las zonas que puedan verse afectadas.