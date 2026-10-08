Temporal en Corrientes: dónde se registraron los mayores acumulados de lluvia

Las lluvias regresaron este jueves a Corrientes y se hicieron sentir en distintos puntos de la provincia, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipara condiciones de tiempo adversas y emitiera alertas amarilla y naranja para diferentes sectores del territorio. El mayor acumulado se registró en el Iberá, con más de 100 milímetros en menos de 24 horas.

Los acumulados en Corrientes

Según el dato aportado por guardaparques de la provincia desde la Seccional Iberá a el Inta Corrientes, se acumularon 100 milímetros desde el inicio de las lluvias durante la noche hasta las 10 de la mañana, con precipitaciones que continuaban al momento de la medición.

De acuerdo con los registros aportados por la AER Corrientes, el mayor acumulado fue registrado en Colonia Unión, Santo Tomé, con 82 milímetros. Le siguieron Mercedes, con 70,6 milímetros; Sauce, con 70 mm; Paraje Mora, en Goya, con 68 mm; e Ituzaingó, con 66,25 milímetros.

También se registraron acumulados importantes en Sexta Sección Campo Grande, San Luis del Palmar, con 60 milímetros, y en el paraje Desmochado, Bella Vista, donde se contabilizaron 55,75 milímetros.

En otros puntos de la provincia, las lluvias alcanzaron los 46 milímetros en Herlitzka, En Capital se registraron 36 milímetros, San Luis del Palmar; 37,8 milímetros en Caá Catí; 36,2 en Bella Vista; 33,6 en Sombrerito, en la EEA Corrientes; y 30 milímetros en la Segunda Sección de Empedrado.

De esta manera, los acumulados muestran que el fenómeno tuvo una distribución amplia en la provincia, aunque con diferencias importantes según la zona: entre los registros de la AER Corrientes hubo una diferencia de 57 milímetros entre el punto con mayor y menor precipitación.