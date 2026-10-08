Corrientes: dos ciudades siguen bajo alerta naranja y otras 19 tienen advertencia amarilla

Tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, Corrientes mantiene una doble alerta meteorológica por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la advertencia naranja para Ituzaingó y San Miguel, dos de las zonas donde se registraron los mayores acumulados de precipitaciones durante la última jornada. En tanto, gran parte del territorio provincial permanece bajo alerta amarilla.

El temporal dejó consecuencias en distintos puntos de la provincia, entre ellos Curuzú Cuatiá. Para las próximas horas, el organismo nacional advierte sobre la posibilidad de nuevas tormentas, con fenómenos que podrían variar en intensidad según la zona.

Alerta amarilla

La advertencia amarilla comprende a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

También alcanza a General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé, además de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

En estas localidades, el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Alerta naranja

La advertencia de mayor nivel rige para Ituzaingó y San Miguel, donde se registraron algunos de los acumulados de lluvia más importantes durante la última jornada.

Según el pronóstico, estas zonas podrían verse afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Se prevén precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Para estos sectores, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 40 y 110 milímetros, con la posibilidad de que se superen de forma puntual.

Qué localidades quedan fuera de las alertas

En el resto de la provincia, cinco localidades no están incluidas en las advertencias meteorológicas vigentes Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle y Monte Caseros.

De esta manera, la mayor parte de Corrientes continúa bajo alerta por tormentas, con condiciones que podrían generar complicaciones por la intensidad de las lluvias, las ráfagas y la posible caída de granizo.