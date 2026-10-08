Cuatro ciudades correntinas superaron el nivel de alerta y en Paso de los Libres crecen los evacuados

La crecida del río Uruguay mantiene en vilo a las ciudades costeras, donde el nivel del agua superó los valores establecidos. En La Cruz, Yapeyú, Bonpland y Alvear, donde cerraron el cruce internacional con Itaquí, se encuentran por encima de la alerta. Sin embargo, Paso de los Libres se encuentra aún más crítico debido a que el nivel superó más medio metro el estado de evacuación y ya son 31 los libreños que componen un total de 6 familias que debieron dejar sus hogares para refugiarse en el Regimiento de Infantería de Monte N°5.

De acuerdo con los registros informados por Prefectura Naval Argentina, el río alcanzó los 9,09 metros en la localidad libreña, por encima del nivel de alerta de 7,50 metros y del nivel de evacuación, establecido en 8,50 metros. La situación mantiene en vigilancia a las autoridades locales ante la posibilidad de que el agua continúe subiendo.

El director de Defensa Civil de la Municipalidad de Paso de los Libres, Jorge Jiménez, señaló a El Litoral que: “Pasamos de tener 5 a 6 familias este jueves, ahora son un total de 31. Son 15 mayores de edad y 16 menores”

Durante la jornada del miércoles, el registro era de cinco familias, con un total de 25 personas: 12 adultos y 13 menores. Según la información brindada por las autoridades, todas se encontraban en buen estado de salud y fueron evacuadas con asistencia del Municipio y de la Dirección de Defensa Civil.

La situación ya había requerido medidas preventivas el martes, cuando tres familias, integradas por 13 personas —ocho niños y el resto adultos—, fueron trasladadas ante el avance del agua. Con el correr de los días, la cantidad de personas que necesitaron dejar sus hogares fue en aumento.

Los niveles en las localidades afectadas

Además de Paso de los Libres, otras localidades correntinas registraron niveles por encima de sus respectivas marcas de alerta.

En Alvear y La Cruz, el río llegó a los 9,91 metros en ambas localidades, cuando el nivel de alerta está fijado en 9,50 metros. En Yapeyú, la altura alcanzó los 9,60 metros, también por encima de su marca de alerta de 9,50 metros.

Por su parte, Bonpland registró 8,02 metros, mientras que su nivel de alerta se encuentra en 7,90 metros.

Los registros muestran que el agua superó las marcas de referencia en las cinco localidades mencionadas, con especial preocupación en Paso de los Libres, donde el río ya se encuentra por encima del nivel de evacuación.

Los evacuados fueron alojados en el Regimiento de Infantería de Monte N.º 5, donde funciona la base operativa de Defensa Civil y se dispuso un espacio para brindarles alojamiento y asistencia durante la emergencia.

La crecida extraordinaria tuvo consecuencias en el tránsito fronterizo de Monte Caseros-Bella Unión, que conecta a Corrientes con Uruguay, que en la jornada del miércoles fue cerrado por disposición informada por la Municipalidad de Monte Caseros a partir de un comunicado de la Prefectura Naval Argentina.

Actualmente Monte Caseros tiene un nivel de 6.48 metros se encuentra creciendo y va por el nivel de alerta establecido en 7.50 metros.

Mientras el nivel del agua permanece por encima de las marcas de alerta en varias localidades, los organismos de emergencia continúan con el seguimiento de la situación y la asistencia a las familias afectadas.